Het gaat daarbij om afgezonderde ruimtes waarin mensen over specifieke onderwerpen kunnen praten met elkaar. Het is daarbij mogelijk om deze ruimtes alleen beschikbaar te maken voor mensen die uitgenodigd zijn, of juist voor iedereen die er interesse in heeft beschikbaar te stellen.
Alex Benzer van Bluesky kondigde de feature aan via het platform en legde ook uit hoe het gaat werken. Elke 'community' krijgt een aparte naam die ook als url dienstdoet zodat men er naar kan linken. Wanneer men lid wordt van een community, zullen berichten hieruit op de hoofdfeed van de gebruiker verschijnen.
De nieuwe feature doet meteen denken aan Reddit, een socialmediaplatform waar voor haast elk denkbaar onderwerp ook een aparte gemeenschap is waar men kan praten over dit onderwerp. De communities van Bluesky worden gezien de bovenstaande beschrijving echter deels geïntegreerd in het bestaande platform.