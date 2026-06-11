Socialmediaplatform Bluesky - een concurrent van X - gaat dit jaar een nieuwe feature introduceren genaamd 'communities'.

Het gaat daarbij om afgezonderde ruimtes waarin mensen over specifieke onderwerpen kunnen praten met elkaar. Het is daarbij mogelijk om deze ruimtes alleen beschikbaar te maken voor mensen die uitgenodigd zijn, of juist voor iedereen die er interesse in heeft beschikbaar te stellen.

Alex Benzer van Bluesky kondigde de feature aan via het platform en legde ook uit hoe het gaat werken. Elke 'community' krijgt een aparte naam die ook als url dienstdoet zodat men er naar kan linken. Wanneer men lid wordt van een community, zullen berichten hieruit op de hoofdfeed van de gebruiker verschijnen.