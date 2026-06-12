De line-up werd via PlayStation Blog aangekondigd. Alle games zullen vanaf 16 juni op de dienst staan, zodat PS Plus Extra- en Premium-abonnees ermee aan de slag kunnen. Overigens zullen in de VS, het VK en Japan de games uitgesmeerd over de maand worden toegevoegd, maar dat is hier nog niet het geval.

De bovenstaande games staan natuurlijk volledig los van de PlayStation Plus Essential-line-up van de maand. Dat zijn games die alle PlayStation Plus-leden kunnen claimen en vervolgens kunnen blijven spelen zolang ze lid blijven. De line-up van juni werd eerder al bekendgemaakt, met de games Grounded, Nickelodeon All Star Brawl 2 en Warhammer 40,000: Darktide.