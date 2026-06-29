De Motorola razr Fold is een van de duurste vouwbare smartphones van het jaar, maar wij denken dat het misschien ook wel de beste is. Wat doet de telefoon allemaal goed? En wat had er beter gekund? Je leest het in deze Motorola razr Fold-review.

Motorola razr Fold 8,4 / 10 Score De Pluspunten Goed ontwerp met mooie schermen

Uitstekende specificaties

Erg lange accuduur

7 jaar updates De Minpunten Toestel kan niet goed tegen stof en zand

Binnenste scherm heeft 'gewoon' een vouw

Updates rollen in praktijk langzaam uit

Erg duur De Motorola Razr Fold is een peperdure smartphone met een vouwbaar scherm als – letterlijk – grote troef. Het toestel laat een erg goede indruk achter, al klopt de marketingkreet rondom een scherm zonder vouw niet. Vouwtelefoons van Google en Samsung zijn ook goed, al vinden we Motorola's model nog wat prettiger. Het nieuwe toestel is nog wel 500 euro duurder dan de foldable smartphones van Samsung en Google, wat een (te) groot prijsverschil kan zijn als je twijfelt tussen deze drie modellen.

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Categorie Specificatie Hoofdscherm 8,09 inch amoled, 120 Hz, 2484x2232 pixels, 410 PPI, Always-on display Tweede scherm 6,56 inch amoled, 165 Hz, 2520x1080 pixels Processor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (Octa Core - 3.8 GHz) met Adreno 840 GPU Geheugen 16 GB werkgeheugen, 512 GB interne opslag Camera achterkant Drievoudige camera: 50 MP hoofdcamera (F/1.6, autofocus, OIS), 50 MP groothoeklens (F/2.0), 50 MP telelens (OIS, optische zoom), LED-flitser Camera voorkant Dubbele selfiecamera: 20 MP (4K videoresolutie) en 32 MP Batterij 6000 mAh Lithium-Ion, 80W snelladen, 50W draadloos opladen, 5W omgekeerd opladen Behuizing Vouwbaar design, 160,1 x 144,5 x 4,6 mm, 243 gram, IP48 & IP49 Connectiviteit 5G, wifi (5GHz-ondersteuning), bluetooth 5.4, NFC, usb-c Simkaart Dual sim (nano sim + eSIM) Software Android 16 met Hello UI (7 OS-updates verwacht tot Android 23, beveiligingsupdates tot 2033) Audio Stereo speakers, geen 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting), bluetooth stereo (A2DP) Sensoren Vingerafdrukscanner, GPS, versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidssensor, kompas, barometer

Erg strak ontwerp...

Motorola heeft de Razr Fold strak ontworpen, met een slanke behuizing en gangbaar gewicht (243 gram). Extra knap als je weet dat er een grote accu in de telefoon zit. Het toestel beschikt over een 6,6inch-oledscherm aan de voorzijde en toont uitgevouwen een 8,1inch-oledscherm aan de binnenzijde. De schermkwaliteit van beide displays is dik in orde, zonder kwalitatief écht boven die van de concurrentie uit te steken.

Foto: Rens Blom

Foto: Rens Blom Het buitenste scherm van de razr Fold.

Foto: Rens Blom En het binnenste scherm.

...'gewoon' met vouw

Het binnenste scherm heeft ook ‘gewoon' een verticale vouw, en is niet vouwloos zoals Motorola zelf claimde bij de aankondiging van het toestel. De vouw stoort niet erg en je went eraan, maar Oppo en Honor maken vouwbare smartphones die écht bijna vouwloos zijn. Motorola's razr Fold is waterdicht maar houdt niet van stof en zand. Google's Pixel 10 Pro Fold kan daar wél tegen. Een interessant punt, want stof en zand zijn traditioneel een gevaar voor het scharnier van een vouwtelefoon. Motorola heeft dat dus nog niet weten op te lossen. De Razr Fold klapt wel helemaal mooi dicht, waardoor hij goed in je broekzak past.

Foto: Rens Blom Volgens Motorola zie je de vouw bijna niet. Daar zijn wij het niet mee eens.

Handig is de mogelijkheid om twee apps naast elkaar te draaien op het grote scherm, zowel naast elkaar als boven elkaar. Dit werkt prima en maakt het vouwbare scherm soms een stuk nuttiger. Eén app op groot formaat gebruiken blijft juist prettiger bij het browsen, lezen van de digitale krant en bewerken van video's, is onze ervaring.

Foto: Rens Blom Twee apps naast elkaar gebruiken blijft een voordeel van een vouwbare smartphone.

Je krijgt bij aanschaf van de Razr Fold een draadloze styluspen die via een bluetooth-verbinding (aan)tekeningen maakt op het scherm. Een leuke extra, maar wij hebben de pen weinig gebruikt. Je kunt hem namelijk niet opbergen in de smartphone, maar moet dat in een los hoesje doen. Dat hoesje nemen we niet overal mee naartoe.

Uitstekende specificaties

Van een telefoon die 2000 euro kost, mag je heel wat verwachten. Motorola snapt dat gelukkig en voorziet de Razr Fold van een razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5-processor, aangevuld met 16 GB werkgeheugen. De opslagcapaciteit is met 512 GB ook erg royaal en standaard groter dan in concurrerende vouwtelefoons, die 256 GB hebben.



We worden ook erg blij van de drie camera's op de achterkant van de Razr Fold. Deze hoofdcamera, groothoekcamera en telelens met drie keer optische zoom volstaan in alle situaties en maken heel scherpe en kleurrijke foto's en video's.

Foto: Rens Blom De camera-app laat je via (kleine!) knopjes schakelen tussen uitzoomen en inzoomen

Nog enthousiaster worden we van de batterijduur van het toestel. Motorola heeft de Razr Fold namelijk een 6000mAh-accu gegeven, een bovengemiddeld grote capaciteit voor een vouwbare smartphone. Dat merken we in de praktijk. Waar we de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Google Pixel 10 Pro Fold bij het slapengaan écht moesten opladen, heeft de Razr Fold 's avonds laat nog zo'n 25 procent acculading over. Een fijne zekerheid. Via usb-c laad je snel op; draadloos gaat iets langzamer, maar nog steeds vlot.

Motorola heeft zijn updatebeleid ook goed op orde gebracht. Waar het merk een paar jaar geleden een minpunt scoorde door dure telefoons korter te updaten dan de concurrentie, doet de fabrikant nu mee met de top. De Razr Fold krijgt zeven jaar Android-upgrades en -beveiligingsupdates. Dat is even lang als toestellen van Samsung, Google en Apple.

Foto: Rens Blom Motorola biedt 7 jaar updates, maar... loopt maanden achter met beveiligingsupdates.

In de praktijk zien we nog steeds ruimte voor verbetering, en wel in de snelheid van de updates. Eind juni draait de Razr Fold namelijk nog steeds de beveiligingsupdate van maart. Het toestel is dus al maanden (onnodig) kwetsbaar voor opgeloste beveiligingsproblemen. Hopelijk gaat Motorola het tempo van zijn beveiligingsupdates opschroeven, want op deze manier is een updategarantie niet zoveel waard.

Conclusie: Motorola Razr Fold kopen?

De Motorola Razr Fold is een peperdure smartphone met een vouwbaar scherm als – letterlijk – grote troef. Het toestel laat een erg goede indruk achter, al klopt de marketingkreet rondom een scherm zonder vouw niet. Vouwtelefoons van Google en Samsung zijn ook goed, al vinden we Motorola's model nog wat prettiger. Het nieuwe toestel is nog wel 500 euro duurder dan de foldable smartphones van Samsung en Google, wat een (te) groot prijsverschil kan zijn als je twijfelt tussen deze drie modellen.

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