Haier komt met wasmachine met vier trommels: Multi Care Laundry Studio

Wie thuis vaak meerdere soorten was uit elkaar houdt, kent het probleem: voor een paar delicate kledingstukken of sportshirts moet je al snel een aparte was draaien. Haier kiest op IFA 2026 voor een nogal rigoureuze oplossing. De nieuwe Multi Care Laundry Studio combineert namelijk vier afzonderlijke trommels in één apparaat.

De Haier Multi Care Laundry Studio is een van de opvallendste witgoedproducten die het merk tijdens IFA 2026 in Berlijn laat zien. In plaats van één grote trommel krijg je een complete was- en droogopstelling in één verticale behuizing. Bovenin zit een wasmachine met een capaciteit van 10 kilo, daarnaast zijn er twee kleine wastrommels van elk 1 kilo en onderaan bevindt zich een droger van 8 kilo.

Het idee daarachter is simpel: je hoeft verschillende soorten wasgoed niet meer achter elkaar te wassen. Een normale gezinswas kan bijvoorbeeld in de grote trommel, terwijl ondergoed, babykleding of sportkleding tegelijkertijd in een van de kleine trommels terechtkan. De droger kan ondertussen weer een andere lading verwerken. Haier positioneert de kleinere trommels nadrukkelijk voor kleding die je liever gescheiden houdt of waarvoor je maar een kleine hoeveelheid wasgoed hebt.

Vier trommels, één aansluiting

Volgens Haier is er geen complete verbouwing van de wasruimte nodig. De Multi Care Laundry Studio gebruikt namelijk één stroomaansluiting, één watertoevoer en één afvoer. De verschillende trommels delen dus de technische infrastructuur van het apparaat.

Ook de afmetingen zijn opvallend. Volgens de gegevens die tijdens IFA zijn gedeeld, is de machine ongeveer 60 centimeter diep. Haier noemt afhankelijk van de uitvoering 592 tot 598 millimeter, waarmee het apparaat in principe in een standaard opstelling of meubel van 60 centimeter diep past. Dat is vooral interessant omdat een losse wasmachine en droger boven elkaar vergelijkbare vloeroppervlakte innemen, maar niet de twee extra wastrommels bieden.

De bediening verloopt via één centraal aanraakscherm. Iedere trommel kan afzonderlijk worden aangestuurd, met zijn eigen programma en instellingen. Je kunt dus daadwerkelijk meerdere wasbeurten tegelijk laten draaien in plaats van dat de verschillende trommels slechts extra compartimenten zijn.

Automatische dosering per wasbeurt

Haier koppelt de verschillende trommels ook aan zijn AI Smart Dose-systeem. Daarmee kan het apparaat voor iedere afzonderlijke lading de hoeveelheid wasmiddel, wasverzachter en andere middelen bepalen. De machine gebruikt daarvoor verschillende reservoirs. In theorie hoef je daardoor niet telkens handmatig een klein beetje wasmiddel af te meten wanneer je maar een kilo wasgoed in een van de bovenste trommels stopt.

Daar blijft de automatisering niet bij. Volgens Haier beschikt het systeem onder meer over functies waarmee het display automatisch actief wordt wanneer je dichterbij komt. Ook experimenteert het bedrijf met alternatieve manieren om de deuren te bedienen: bij een van de bovenste trommels kan een tik op de deur voldoende zijn om die te openen, terwijl voor het onderste gedeelte gebarenbediening wordt gebruikt. (Gizmochina)

AI houdt ook de was in de gaten

Ook Haier legt tijdens IFA veel nadruk op kunstmatige intelligentie en ook de Multi Care-opstelling ontkomt daar niet aan. In de Chinese uitvoering van het systeem gebruikt het bedrijf onder meer een camera met de naam AI Eye 2.0. Die houdt de was tijdens het programma in de gaten en kan bijvoorbeeld constateren dat er te veel schuim ontstaat. Het apparaat kan dan extra spoelen. De camera kan volgens Haier ook detecteren of er een kledingstuk tussen de deur is gekomen of na afloop nog kleding in een trommel ligt. Daarnaast waarschuwt het systeem wanneer lichte en donkere kleding samen worden gewassen en er volgens het algoritme risico op kleurafgifte bestaat.

Speciaal balanssysteem tegen herrie en 'wandelen'

Een logische vraag bij vier trommels is wat er gebeurt wanneer meerdere ervan tegelijkertijd centrifugeren. Een enkele slecht uitgebalanceerde wasmachine kan tenslotte al genoeg herrie maken.

Haier zegt hiervoor een speciaal balans- en dempingssysteem te gebruiken. Volgens de fabrikant blijft de trilling bij gelijktijdig gebruik van de verschillende trommels onder de 0,3 millimeter en komt het geluidsniveau uit op ongeveer 48 dB. Dat zijn vooralsnog fabrieksopgaven; onafhankelijke metingen moeten uitwijzen hoe stil de machine in de praktijk daadwerkelijk is.

Niet een geheel nieuwe uitvinding Het concept van meerdere trommels in één wasmachine is niet volledig nieuw voor Haier. Het bedrijf heeft eerder al machines met drie trommels uitgebracht en bracht in China in 2025 al een vier-trommelmodel uit. Haier meldt dat zijn multi-drum-modellen inmiddels in tientallen landen worden verkocht. De Multi Care Laundry Studio die op IFA 2026 wordt getoond, is vooral interessant omdat Haier het concept nu nadrukkelijk naar de Europese markt brengt en het combineert met een complete was- én droogopstelling. Naast de Laundry Studio toont het bedrijf ook de Multi Care Washing Machine, met drie afzonderlijke wastrommels, en de Multi Care Washer Dryer. Haier lijkt multi-drum-wassen daarmee niet als een eenmalig experiment te zien, maar als een nieuwe productcategorie.

Vooral handig voor kleine wasjes

Vier trommels klinkt op het eerste gezicht misschien wat overdreven, maar het concept lost wel een herkenbaar probleem op. Wie ondergoed, babykleding, sportkleding of delicate stoffen gescheiden wil wassen, gebruikt nu vaak een relatief grote trommel voor maar een handvol kledingstukken. Met twee aparte trommels van 1 kilo kan dat efficiënter en hoef je niet te wachten tot er voldoende was is verzameld.