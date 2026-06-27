Muziekstreamingplatform Deezer laat je net als Spotify straks muziek remixen, maar in tegenstelling tot Spotify wordt hier geen AI voor gebruikt.

Deezer geeft gebruikers in plaats daarvan zelf de tools om muziek van een remix te voorzien. Het bedrijf noemt dit Remix Lab. Je kunt daarbij zelf helemaal kiezen in wat voor stijl en tempo je muziek remixt.

Daar zit wel een voorwaarde aan: mensen mogen alleen muziek remixen van artiesten die daar toestemming voor hebben gegeven. Deze artiesten krijgen daar overigens ook een vergoeding voor, net zoals wanneer mensen naar hun reguliere nummers zouden luisteren.

Verschijnt gedurende de komende maanden ook buiten Frankrijk

Remix Lab is hier overigens nog niet beschikbaar: Deezer test de nieuwe functie op dit moment in Frankrijk. Daar wordt onder andere muziek van Celine Dion en Alonzo aangeboden om te remixen. Het is de bedoeling dat de functie in de loop van de komende maanden ook in andere landen beschikbaar komt.

Deezer is transparanter over AI dan veel andere streamingdiensten

Spotify kondigde eerder dit jaar ook al een remixfunctie aan. Deze komt op een nog onbekend moment specifiek beschikbaar voor Premium-abonnees. In tegenstelling tot hoe Deezer het aanpakt, wordt hier wel AI gebruikt om de remixes te creëren. Wel krijgen artiesten net als Deezer ook betaald hiervoor.