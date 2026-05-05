Er is een video uitgekomen waarin een dummy van de aankomende vouwbare iPhone duidelijk te zien is.

De nieuwe iPhone met een verticale vouw in het midden - waardoor de iPhone als het ware als een boek dichtklapt - is nog altijd niet officieel aangekondigd, maar er gaan inmiddels al geruime tijd geruchten over de komst van de smartphone.

YouTuber Unbox Therapy heeft inmiddels een video gedeeld waarin hij een dummy laat zien van de iPhone Ultra, zoals de gadget waarschijnlijk gaat heten. Daarbij gaat het duidelijk om een nep exemplaar gebaseerd op alles wat we tot nu toe weten van de vouwbare telefoon. Niets is nog bevestigd en er zit bijvoorbeeld ook nog geen scherm in deze dummy.

De video toont wel goed wat we ongeveer kunnen verwachten. Het gaat om een toestel die wat kleiner lijkt dan de gemiddelde vouwbare telefoon, maar wel breder, waardoor het een paspoortachtig formaat heeft. Om precies te zijn zou het foormaat bij een dichtgeklapte iPhone Ultra 117 mm qua hooogte, 84,27 mm qua breedte en 11,02 mm qua dikte zijn.