De Amerikaanse overheid heeft Anthropic's AI-model Claude Mythos 5, alsmede Fable 5, geblokkeerd voor gebruik in het buitenland. Daarom zijn de AI-modellen nu wereldwijd offline gehaald door Anthropic.

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De Amerikaanse overheid claimt dat de beperkingen van de AI-modellen, die vooral voor programmeerwerk worden ingezet, omzeild kunnen worden. Dat noemen we ook wel jailbreaken. Wat de overheid betreft vormt dit een risico voor de nationale veiligheid.

Anthropic heeft laten weten dat het verplicht werd door de overheid om de AI-modellen offline te halen voor buitenlands gebruik, om ze vervolgens beter de beveiligen. Pas dan zouden ze weer online mogen komen.

Anthropic zelf claimt dat het om een relatief kleine kwetsbaarheid staat, en dat het omzeilen van beperkingen voor geen enkel AI-model helemaal te voorkomen is. Daarbij zou het bedrijf op voorhand met de Amerikaanse overheid hebben samengewerkt om de kwetsbaarheden op te sporen.