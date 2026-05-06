Apple gaat akkoord met een schikking van 250 miljoen dollar voor Amerikaanse iPhone-gebruikers nadat ze hun belofte over een nieuwe versie van Siri niet zijn nagekomen.

Apple adverteerde rond de lancering van de iPhone 16 dat een slimmere Siri-assistent beschikbaar zou zijn op het toestel. Dat is uiteindelijk niet gebeurd: de nieuwe Siri is er nog altijd niet, en komt mogelijk pas in september van dit jaar.

Er werd een 'class-action lawsuit' opgesteld tegen het bedrijf, waarbij eisers namens alle iPhone-gebruikers Apple aanklagen vanwege deze valse beloftes. Apple heeft nu daarmee ingestemd, wat betekent dat de 250 miljoen dollar verdeeld gaat worden over Amerikaanse iPhone-eigenaars die hun toestel tussen 10 juni 2024 en 29 maart 2025 hebben gekocht, en specifiek de Pro-modellen van de iPhone 15 en alle iPhone 16-modellen. Het gaat daarbij om ongeveer 25 dollar per persoon, wat kan oplopen tot 95 dollar per persoon. Voor Europa geldt dit niet.