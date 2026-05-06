Apple adverteerde rond de lancering van de iPhone 16 dat een slimmere Siri-assistent beschikbaar zou zijn op het toestel. Dat is uiteindelijk niet gebeurd: de nieuwe Siri is er nog altijd niet, en komt mogelijk pas in september van dit jaar.
Er werd een 'class-action lawsuit' opgesteld tegen het bedrijf, waarbij eisers namens alle iPhone-gebruikers Apple aanklagen vanwege deze valse beloftes. Apple heeft nu daarmee ingestemd, wat betekent dat de 250 miljoen dollar verdeeld gaat worden over Amerikaanse iPhone-eigenaars die hun toestel tussen 10 juni 2024 en 29 maart 2025 hebben gekocht, en specifiek de Pro-modellen van de iPhone 15 en alle iPhone 16-modellen. Het gaat daarbij om ongeveer 25 dollar per persoon, wat kan oplopen tot 95 dollar per persoon. Voor Europa geldt dit niet.
Overigens heeft Apple niet toegegeven dat ze schuldig zijn. Het bedrijf claimt allerlei functies te hebben toegevoegd sinds de belofte en de boete toch te betalen om de rechtszaak niet voort te hoeven zetten, zodat ze zich kunnen blijven richten op het creëren van innovatieve producten.