Ben je een student, dan heb je nu recht op een jaar lang gratis gebruik van Gemini AI Plus.

Google heeft de actie pas aangekondigd. Het houdt in dat studenten wereldwijd een jaar lang gratis een Gemini AI Plus-abonnement kunnen afnemen. In de Verenigde Staten krijgen studenten zelfs een jaar lang gratis Gemini AI Pro.

Gratis abonnement

Met een Gemini AI Plus-abonnement, dat normaliter 4,99 euro per maand kost, wordt de gebruikslimieten van het gebruik van Gemini verdubbeld. AI Pro daarentegen biedt een vier keer zo hoge gebruikslimiet. Studenten krijgen met AI Plus daarnaast 400 GB aan opslagruimte.

Bij Google kun je je als student aanmelden voor het gratis abonnement. Daarnaast kunnen mensen die geen student zijn nu ook tijdelijk goedkoper een abonnement op AI Plus nemen, namelijk voor 1,29 euro per maand. Studenten krijgen nu ook tijdelijk korting op AI Pro- en AI Pro met YouTube Premium-abonnementen.

Studiehub

De Gemini-app krijgt ook een nieuwe hub speciaal voor studenten. Zo kan men notitieboeken maken voor studiematerialen, driedimensionale visualisaties, en is het mogelijk om Deep Research te gebruiken en proefexamens te maken.