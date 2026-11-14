Jordan (bekend van onder andere Sinners en Creed) heeft zelf ook de regie in handen van de film. De eerste trailer maakt in ieder geval duidelijk dat er een spionagethrillersfeer is, maar dat Jordan ook niet duizelingwekkende stunts uit de weg gaat. Zo is te zien hoe hij over de zijkant van een gebouw rent.
The Thomas Crown Affair draait om Thomas Crown. Deze miljardair steelt op inventieve wijze een schilderij, waarna er een spannend kat-en-muisspel volgt met een verzekeringsinpecteur waar ook romantische gevoelens bij komen kijken. Die rol wordt vertolkt door Adria Arjona.
De nieuwe versie van The Thomas Crown Affair draait vanaf 5 maart in de bioscoop.
In 1968 en 1999 zijn er ook al Thomas Crown Affair-films uitgekomen. Michael B. Jordan speelt de hoofdrol nu dus, maar in het verleden speelden Steve McQueen en Pierce Brosnan al de rol.