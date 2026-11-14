Het kabinet wil dat er vanaf 1 september 2027 een wet ingaat die jongeren onder de 18 jaar verplicht om een helm te dragen op elektrische fietsen, zoals fatbikes.

Er werd al langer gesproken over een motie, maar inmiddels blijkt dat het kabinet de motie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de bedoeling dat de helmplicht vanaf 1 september 2027 ingaat, zodat deze vanaf het nieuwe schooljaar in werking is.

Helmplicht

De helmplicht schrijft voor dat jongeren onder de achttien jaar een helm moeten dragen wanneer ze op een elektrische fiets stappen. Dit geldt ook voor fatbike en e-steps. Ook jongeren die niet sturen, maar bijvoorbeeld achterop zitten, behoren een helm te draaien. Gebeurt dat niet, dan wordt er een boete geriskeerd. Het is niet bekend hoe hoog die boete wordt.

Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor voertuigen waarbij de kans op hersenletsel klein is. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) zal bepalen om welke voertuigen het gaat.

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Hersenschade

Het kabinet wil de helmplicht invoeren, omdat jongeren steeds vaker hersenschade oplopen door e-bikes. Volgens minister Vincent Karremans (via NU.nl) liepen jongeren in 2024 zes keer zoveel hersenletsel op als in 2020.

Minimumleeftijd fatbikes