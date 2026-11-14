Zoals altijd worden The Game Awards weer in het Peackock Theater te Los Angeles gehouden, en uitgezonden via onder andere YouTube. Nieuw is ditmaal dat de show ook live wordt uitgezonden via streamingdienst Disney+. Organisator en presentator Geoff Keighley maakte dat deze week bekend.
Het is voor het eerst dat The Game Awards wereldwijd via een betaalde streamingdienst worden uitgezonden. Keighley verzekert dat de show ook nog gewoon via alle andere reguliere plekken wordt vertoond, zoals YouTube. Mensen die geen Disney+-abonnement hebben, hoeven die dus niet af te sluiten om toch te kunnen kijken.
Nominaties volgen aanstaande dinsdag
Daarnaast is onthuld dat de genomineerde games die kans maken op een prijs aanstaande dinsdag om 18:00 uur worden aangekondigd. Dan wordt dus bekend welke spellen kanshebbers zijn voor een felbegeerde award.
Wat kun je van The Game Awards verwachten?
Al jarenlang worden The Game Awards in december gehouden. Tijdens deze liveshow worden diverse games die dit jaar zijn uitgekomen en hun ontwikkelaars beloond met awards. Journalisten wereldwijd helpen bij de selectie van genomineerden, terwijl een jury uiteindelijk de winnaars bepaalt.
Tijdens de show worden niet alleen awards uitgedeeld. Ook worden er vaak trailers van aankomende games getoond, vergelijkbaar met de andere shows die Keighley organiseert en presenteert - Summer Game Fest en Gamescom Opening Night Live.