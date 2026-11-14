The Game Awards - een van de grootste aan games gerelateerde liveshows die er bestaat - worden in de nacht van 10 op 11 december live uitgezonden via streamingdienst Disney+. De nominaties van games die kansmaken op een award worden op dinsdag 17 november bekendgemaakt.

Zoals altijd worden The Game Awards weer in het Peackock Theater te Los Angeles gehouden, en uitgezonden via onder andere YouTube. Nieuw is ditmaal dat de show ook live wordt uitgezonden via streamingdienst Disney+. Organisator en presentator Geoff Keighley maakte dat deze week bekend.

Het is voor het eerst dat The Game Awards wereldwijd via een betaalde streamingdienst worden uitgezonden. Keighley verzekert dat de show ook nog gewoon via alle andere reguliere plekken wordt vertoond, zoals YouTube. Mensen die geen Disney+-abonnement hebben, hoeven die dus niet af te sluiten om toch te kunnen kijken.

Nominaties volgen aanstaande dinsdag

Daarnaast is onthuld dat de genomineerde games die kans maken op een prijs aanstaande dinsdag om 18:00 uur worden aangekondigd. Dan wordt dus bekend welke spellen kanshebbers zijn voor een felbegeerde award.

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender

Wat kun je van The Game Awards verwachten?

Al jarenlang worden The Game Awards in december gehouden. Tijdens deze liveshow worden diverse games die dit jaar zijn uitgekomen en hun ontwikkelaars beloond met awards. Journalisten wereldwijd helpen bij de selectie van genomineerden, terwijl een jury uiteindelijk de winnaars bepaalt.