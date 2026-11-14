Elektronisch papier is prettig om van te lezen en gebruikt weinig energie, maar foto's zien er doorgaans minder mooi uit dan op een gewoon beeldscherm. E Ink wil daar verandering in brengen met een verbeterde versie van zijn Spectra 6-technologie. Die kan voortaan negen basiskleuren weergeven in plaats van zes. Daardoor moeten vooral huidtinten en subtiele kleurovergangen natuurlijker ogen. De eerste toepassing is een draadloze digitale fotolijst.

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Wie weleens een e-reader met kleurenscherm heeft gebruikt, weet dat elektronisch papier nog niet kan tippen aan de kleurweergave van een tablet of smartphone. De kleuren zijn doorgaans minder fel en vooral bij foto's zijn de beperkingen zichtbaar. Huidtinten kunnen onnatuurlijk ogen en vloeiende kleurovergangen bestaan soms uit duidelijk herkenbare kleurpuntjes.

Schermfabrikant E Ink probeert die beperkingen met een nieuwe versie van Spectra 6 te verminderen. De technologie krijgt drie extra basiskleuren: oranje, cyaan en lichtgroen. Die komen boven op de bestaande kleuren zwart, wit, rood, geel, blauw en groen. Daarmee beschikt het scherm over negen basiskleuren waarmee andere tinten kunnen worden samengesteld.

Waarom drie extra kleuren verschil maken

Een gewoon lcd- of oledscherm kan miljoenen kleuren weergeven door rood, groen en blauw licht in verschillende verhoudingen te combineren. Elektronisch papier werkt anders. Daarbij worden elektrisch geladen kleurdeeltjes verplaatst om een afbeelding zichtbaar te maken.

Bij Spectra 6 worden verschillende kleuren gebruikt om een afbeelding op te bouwen. Ontbreekt een bepaalde tint, dan moet het scherm die benaderen door kleine puntjes met andere kleuren naast elkaar te plaatsen. Deze techniek heet dithering.

Dat werkt redelijk goed voor eenvoudige afbeeldingen en illustraties, maar bij foto's kunnen de afzonderlijke kleurpuntjes zichtbaar worden. Door meer basiskleuren toe te voegen, hoeft het scherm minder vaak verschillende kleuren te mengen om een bepaalde tint te benaderen.

Volgens E Ink levert dat gelijkmatigere huidtinten, vloeiendere overgangen en minder zichtbare korreligheid op. Het gaat om fabrikantclaims; onafhankelijke vergelijkingen moeten nog uitwijzen hoeveel verschil de nieuwe technologie in de praktijk maakt.

Eerste toepassing is een digitale fotolijst

De eerste toepassing van Spectra 6 9-Color is de Aura Ink 10, een digitale fotolijst met een scherm van 10 inch. De fotolijst heeft een pixeldichtheid van 200 pixels per inch, tegenover 150 pixels per inch bij de grotere Aura Ink 13.

De fotolijst gebruikt geen traditioneel lcd-scherm met voortdurende achtergrondverlichting. Daardoor lijkt de afbeelding meer op een afgedrukte foto. Een ander voordeel is dat elektronisch papier alleen relatief veel energie nodig heeft wanneer de afbeelding verandert. Zodra een foto op het scherm staat, kan die zonder voortdurend stroomverbruik zichtbaar blijven.

Volgens Aura kan de ingebouwde accu tot drie maanden meegaan op één lading. De werkelijke gebruiksduur hangt onder meer af van hoe vaak de afbeelding wordt gewijzigd. Foto's kunnen draadloos naar de lijst worden gestuurd.

De Aura Ink 10 kost in de Verenigde Staten 349 dollar. Of en wanneer deze uitvoering officieel in Nederland verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.

Nog niet direct geschikt voor e-readers

Hoewel E Ink vooral bekend is van e-readers, betekent deze aankondiging niet dat nieuwe Kindle- of Kobo-modellen binnenkort automatisch betere kleuren krijgen. Spectra 6 is in eerste instantie ontwikkeld voor toepassingen waarbij afbeeldingen niet voortdurend hoeven te veranderen. Denk aan elektronische reclameborden, digitale prijsaanduidingen en fotolijsten.

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Voor e-readers gebruikt E Ink ook andere schermtechnieken, zoals Kaleido en Gallery. Die zijn beter afgestemd op apparaten waarop gebruikers regelmatig pagina's omslaan en door menu's bladeren. De nieuwe Spectra 6-uitvoering vraagt bovendien om aangepaste elektronica. E Ink schrijft dat een geschikte system-on-a-chip en een afzonderlijke timingcontroller nodig zijn om de negen kleuren aan te sturen. De fabrikant biedt de nieuwe schermmodule voorlopig aan in een formaat van 10 inch.

Interessant voor digitale kunst aan de muur

De verbeterde kleurweergave kan vooral interessant worden voor digitale fotolijsten en schermen waarop kunstwerken worden getoond. Zulke apparaten hoeven niet voortdurend nieuwe beelden te tonen en profiteren daardoor van het lage energieverbruik van elektronisch papier.

Daar staat tegenover dat de schermtechniek nog steeds beperkingen heeft. Kleuren blijven afhankelijk van het omgevingslicht en het veranderen van een afbeelding duurt veel langer dan op een lcd- of oledscherm.

De uitbreiding naar negen basiskleuren is daarom geen vervanging voor traditionele beeldschermen, maar wel een stap richting elektronisch papier dat geschikter is voor foto's en andere afbeeldingen met veel kleurverschillen.