Alsof 2026 nog niet tot de nok gevuld was met topgames, besloot Nintendo nog een duit in het zakje te doen door de beste game van 1998 óók nog een keer uit te brengen. Samen met bol mogen wij een exemplaar van de Switch 2-remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time weggeven.
Ocarina of Time is volgens velen een van de beste games ooit gemaakt, en zette de standaard voor vrijwel iedere driedimensionale avonturengame die daarop volgde. Het fictionele koninkrijk Hyrule was - en is - rijk aan details, met unieke inwoners en een spelwereld die hier en daar verandert naarmate het verhaal vordert. Daarbij huist de game een aantal intrigerende dungeons die je hersenen laten kraken, maar waar het oh zo goed voelt om puzzels in op te lossen.
Nintendo heeft die ervaring nu een werkelijk waar schitterend nieuw likje verf gegeven, met een aantal quality-of-life-verbeteringen die het spel vandaag de dag net iets soepeler laten spelen. Een knop om mee te springen bijvoorbeeld, en sneller wisselen tussen je items. En een speciale shout-out aan de nieuwe arrangementen van Koji Kondo’s iconische soundtrack: de muziek van Ocarina of Time is nog altijd ongeëvenaard.
Een remake van een game met dit kaliber is natuurlijk een riskante keuze, maar Nintendo lijkt de beoogde ervaring van weleer nauw aan het hart te hebben gehouden. Cody beloonde de game in zijn review dan ook met een perfecte score.
“Nintendo heeft Ocarina of Time met respect gerestaureerd en alleen ingegrepen waar de tand des tijds zijn sporen naliet. Het resultaat is een avontuur dat zijn legendarische status waarmaakt en nog altijd tot de absolute top behoort.”
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Wat moet je doen om de game te winnen? Ga naar de website van bol, vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!
Let op: er is niet altijd voorraad van de fysieke Ocarina of Time-editie, dus het kan voorkomen dat je de game pas later kunt bestellen.
Win The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Veelgestelde vragen
Wat kost The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 meestal?
The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 staat in Nederland doorgaans rond 69,99 euro bij grote webwinkels. De prijs kan per winkel en voorraadmoment verschillen, zeker bij fysieke edities. Bij een winactie betaal je uiteraard niet voor de game zelf, maar lees altijd goed de voorwaarden, looptijd en manier waarop de prijs wordt geleverd.
Hoe verschilt de Switch 2-remake van de Nintendo 64-versie uit 1998?
De Switch 2-remake is een volledige moderne versie van de Nintendo 64-game uit 1998. De basis van het avontuur in Hyrule blijft herkenbaar, maar de remake heeft vernieuwde beelden, aangepaste bediening en moderne gebruiksgemakken. Nintendo gebruikt daarnaast Switch 2-functies, zoals de ingebouwde microfoon voor ocarina-melodieën, waardoor sommige momenten anders aanvoelen dan in het origineel.
Welke Nintendo-console heb je nodig voor Ocarina of Time op Switch 2?
Voor deze nieuwe versie heb je een Nintendo Switch 2 nodig. De game is door Nintendo aangekondigd als titel voor dat systeem en is niet bedoeld als gewone Nintendo Switch-game. Wie alleen een originele Switch, Switch Lite of Switch OLED heeft, moet dus goed controleren of er geen verwarring is met oudere Zelda-uitgaven of Nintendo Switch Online-versies.
Waarom geldt Ocarina of Time als een van de belangrijkste Zelda-games?
Ocarina of Time verscheen oorspronkelijk in 1998 voor de Nintendo 64 en bracht Zelda overtuigend naar 3D. De combinatie van vrij verkennen, dungeons, lock-on-gevechten, tijdreizen en muziekpuzzels beïnvloedde jarenlang avonturengames. Veel moderne action-adventures bouwen nog steeds voort op ideeën die deze game populair maakte, waardoor de remake meer is dan alleen nostalgie.
Hoe groot is de kans dat een fysieke Switch 2-game tijdelijk uitverkocht raakt?
Bij populaire Nintendo-games kan fysieke voorraad tijdelijk wisselen, vooral rond releaseweken, feestdagen en speciale acties. Een webwinkel kan de game dan nog wel tonen, maar pas later leveren. Bij een winactie met een fysieke editie betekent dit meestal dat je de prijs behoudt, terwijl het daadwerkelijke bestellen of ontvangen afhankelijk blijft van nieuwe voorraad.