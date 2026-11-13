Alsof 2026 nog niet tot de nok gevuld was met topgames, besloot Nintendo nog een duit in het zakje te doen door de beste game van 1998 óók nog een keer uit te brengen. Samen met bol mogen wij een exemplaar van de Switch 2-remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time weggeven.

Ocarina of Time is volgens velen een van de beste games ooit gemaakt, en zette de standaard voor vrijwel iedere driedimensionale avonturengame die daarop volgde. Het fictionele koninkrijk Hyrule was - en is - rijk aan details, met unieke inwoners en een spelwereld die hier en daar verandert naarmate het verhaal vordert. Daarbij huist de game een aantal intrigerende dungeons die je hersenen laten kraken, maar waar het oh zo goed voelt om puzzels in op te lossen.

Nintendo heeft die ervaring nu een werkelijk waar schitterend nieuw likje verf gegeven, met een aantal quality-of-life-verbeteringen die het spel vandaag de dag net iets soepeler laten spelen. Een knop om mee te springen bijvoorbeeld, en sneller wisselen tussen je items. En een speciale shout-out aan de nieuwe arrangementen van Koji Kondo’s iconische soundtrack: de muziek van Ocarina of Time is nog altijd ongeëvenaard.

Een remake van een game met dit kaliber is natuurlijk een riskante keuze, maar Nintendo lijkt de beoogde ervaring van weleer nauw aan het hart te hebben gehouden. Cody beloonde de game in zijn review dan ook met een perfecte score.

“Nintendo heeft Ocarina of Time met respect gerestaureerd en alleen ingegrepen waar de tand des tijds zijn sporen naliet. Het resultaat is een avontuur dat zijn legendarische status waarmaakt en nog altijd tot de absolute top behoort.”

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