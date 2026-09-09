Sonos rolt Sonos 27 uit, de volgende generatie van zijn audiobesturingssysteem. De naam doet vermoeden dat het hele Sonos-platform op de schop gaat, zoals eerder gebeurde bij de overgang van S1 naar S2. Dat beeld klopt niet helemaal. De Sonos 27 update bouwt verder op het bestaande systeem en geeft een deel van de bestaande techniek voor het eerst een duidelijke naam. Tegelijkertijd komen er functies bij die Sonos-apparaten daadwerkelijk iets nieuws laten doen.

De belangrijkste vernieuwingen zijn nieuwe manieren om speakers en koptelefoons samen te laten werken, bediening van Sonos met AI-assistenten en veranderingen in de Sonos-app. Sonos 27 is een gratis software-update voor alle S2-producten, maar niet iedere nieuwe functie werkt op ieder apparaat.

Wat is Sonos 27 en vervangt het Sonos S2?

Toen Sonos in 2020 overstapte van S1 naar S2, werd het Sonos-platform daadwerkelijk in tweeën gesplitst. Sommige oudere Sonos-producten konden niet mee naar S2 en bleven aangewezen op de aparte S1 Controller-app. Wie zulke oudere apparaten naast nieuwere Sonos-producten wilde blijven gebruiken, kon daardoor twee afzonderlijke Sonos-systemen nodig hebben: twee losse verzamelingen speakers, elk met een eigen app en eigen instellingen.



Die twee systemen werken echt los van elkaar. Speakers die onder S1 vallen kun je bijvoorbeeld niet groeperen met speakers in een S2-systeem om overal dezelfde muziek af te spelen.



Bij Sonos 27 gebeurt dat niet. De update wordt aangeboden aan bestaande S2-producten, dus je speakers blijven bij elkaar horen zoals je ze nu gebruikt..



Dat betekent niet dat iedere S2-speaker dezelfde nieuwe functies krijgt. Welke mogelijkheden beschikbaar zijn, hangt mede af van de hardware. Portable surrounds vereist bijvoorbeeld bepaalde draagbare speakers en soundbars, terwijl headphone linking alleen met de nieuwe Sonos Ace Ultra werkt.



Sonos 27 kun je daarom beter zien als de volgende ontwikkelfase van het bestaande Sonos-systeem dan als een harde scheidslijn zoals S2 die in 2020 veroorzaakte.

Foto: Sonos De Sonos Ace Ultra.

Portable surrounds: Move 2 en Sonos Play worden tijdelijke achterspeakers

Een van de duidelijkste nieuwe Sonos 27-functies is portable surrounds. Daarmee kunnen twee dezelfde draagbare speakers - twee Move 2's of twee Sonos Plays - automatisch dienstdoen als draadloze achterspeakers bij de televisie.



Je zet ze bij een compatibele soundbar en het Sonos-systeem bepaalt zelf waar beide speakers staan. Vervolgens krijgen ze automatisch de rol van linker- en rechter-achterspeaker. Pak je ze na het filmkijken weer op, dan schakelen ze terug naar hun normale functie als draagbare speaker.



Dat verschilt van een gebruikelijke Sonos-surroundopstelling, waarbij je twee speakers als vaste achterspeakers aan je home-cinemaset toevoegt. Met portable surrounds kunnen dezelfde speakers 's avonds achter de bank staan en later weer in een andere kamer of buiten worden gebruikt.

Foto: Sonos Je kunt twee Move 2's gebruiken als draadloze achterspeakers bij je televisie.

Zo weet Sonos waar de achterspeakers staan

Voor het bepalen van hun positie gebruikt Sonos Positioning Technology. De apparaten wisselen korte hoogfrequente geluidssignalen uit om hun onderlinge afstand en positie te schatten. De signalen liggen meestal tussen 18 en 22 kHz; bij de

Beam Gen 2 begint het bereik bij 16 kHz. Sonos speelt die signalen bewust zacht af, al kunnen huisdieren en mensen met een gevoelig gehoor ze mogelijk horen. Tijdens het wisselen van rol wordt het geluid kort gedempt en licht de led groen op.



Portable surrounds werkt met de Arc Ultra, Arc, Beam Ultra en Beam Gen 2. De soundbar moet een microfoon hebben. De Beam Ultra is daarbij een nieuw model dat vanaf 29 september 2026 algemeen verkrijgbaar wordt. Wil je weten welke aansluitingen en verbindingen bij een soundbar verder belangrijk zijn, lees dan ook waar je bij hdmi, eARC, wifi en bluetooth op moet letten.

Headphone linking: zo werkt de Sonos Ace Ultra met je hele Sonos-systeem

Ook headphone linking is echt nieuw. De functie werkt alleen met de nieuwe Sonos Ace Ultra, die vanaf 29 september 2026 verkrijgbaar is.



De oorspronkelijke Sonos Ace kon al samenwerken met een Sonos-soundbar. Via TV Audio Swap stuur je het tv-geluid van een compatibele soundbar naar de koptelefoon. Headphone linking gaat verder: de Ace Ultra maakt rechtstreeks via wifi verbinding met het Sonos-systeem.

Foto: Sonos

Daardoor kun je muziek, podcasts en radio van een Sonos-apparaat naar de koptelefoon sturen. Zelfs een bron die via line-in binnenkomt, zoals een platenspeler, kan zo op de Ace Ultra worden beluisterd. Je telefoon hoeft daarbij niet in de buurt te blijven.



Met de contentknop op de Ace Ultra of via de Sonos-app kun je het geluid van een speaker naar de koptelefoon halen en later weer terugsturen. De koptelefoon wordt daarmee veel meer onderdeel van het complete Sonos-multiroomsysteem dan de oorspronkelijke Ace.



Daarvoor gebruikt de Ace Ultra Sonos Headphone Engine 2, met aangepaste wifi-antennes en beveiligde opslag van inloggegevens. De eerste Sonos Ace gebruikt Headphone Engine 1 en ondersteunt headphone linking niet. Het is dus geen functie die Sonos via een gewone software-update alsnog aan de eerste Ace kan toevoegen.



Je hebt naast de Ace Ultra minimaal één compatibel Sonos-apparaat nodig. Daaronder vallen onder meer Arc- en Beam-modellen, Era 100 en Era 300, Five, Move en Move 2, Roam en Roam 2, Ray, Amp en Sonos Play.

Foto: Sonos De Sonos Roam 2 is verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Headphone linking begint als Early Access-functie

Headphone linking verschijnt op 29 september als Early Access-functie. Daarmee geeft Sonos aan dat de functie bij de introductie nog verder wordt ontwikkeld. Zo kan per Sonos-systeem aanvankelijk maar één headphone-linking-sessie tegelijk actief zijn. Alleen het huishoudlid dat de verbinding heeft gestart ziet die sessie in de app. De audio wordt tijdens Early Access bovendien nog niet lossless naar de koptelefoon verstuurd. Voor headphone linking rekent Sonos geen extra kosten.

Foto: Sonos

Sonos met ChatGPT en Claude bedienen via Sonos 27mcp

Een andere grote vernieuwing is Sonos 27mcp. MCP staat voor Model Context Protocol. Deze open standaard werd oorspronkelijk ontwikkeld door Anthropic, het bedrijf achter Claude, en maakt het mogelijk om AI-assistenten op een vaste manier met externe diensten te laten communiceren.



Je kunt MCP zien als een gemeenschappelijke aansluiting. In plaats van voor iedere AI-assistent een compleet afzonderlijke Sonos-koppeling te bouwen, stelt Sonos één MCP-interface beschikbaar. Een AI die MCP ondersteunt kan daar na toestemming van de gebruiker mee communiceren.



Zo kun je bijvoorbeeld vanuit ChatGPT of Claude vragen een nummer af te spelen, het volume in een kamer te veranderen, Sonos-speakers te groeperen, muziek naar een andere speaker te verplaatsen of te vertellen wat er op dat moment speelt. Daarvoor hoef je de Sonos-app niet te openen.



Sonos 27mcp betekent niet dat ChatGPT of Claude in je Sonos-speaker wordt ingebouwd. De AI draait bijvoorbeeld op je telefoon of computer en geeft via MCP opdrachten door aan het Sonos-systeem.



Voor Nederlandse gebruikers zit er bij de start wel een beperking aan. Sonos 27mcp wordt eerst uitgerold voor gebruikers die Amerikaans-Engels gebruiken. Een bredere uitrol volgt later. Dat betekent dat de functie hier niet automatisch vanaf dag één voor iedereen beschikbaar is.



Sonos 27mcp is sinds 8 september beschikbaar als Early Access-functie.

Kan AI met Sonos 27 zelfstandig muziek starten?

De term AI-agent kan de indruk wekken dat zo'n assistent vervolgens zelfstandig met je Sonos-systeem aan de slag kan. Dat is met Sonos 27mcp vooralsnog niet het geval.



De verbinding reageert in realtime op opdrachten. Er is geen ondersteuning voor geplande taken of autonome acties op de achtergrond.



Je kunt dus wel vragen om nu een album in de woonkamer te starten. De AI kan via deze koppeling niet zelfstandig besluiten om iedere ochtend om acht uur muziek aan te zetten.



Sonos 27mcp zelf is gratis te gebruiken. Voor muziek via een betaalde streamingdienst blijft uiteraard wel het normale abonnement op die muziekdienst nodig.

Sonos 27voice is een AI-upgrade voor Sonos Voice Control

Sonos Voice Control krijgt met Sonos 27voice een optionele AI-upgrade. De bestaande Voice Control blijft bij de introductie de standaard en gebruikers met geschikte hardware kunnen zelf overstappen naar 27voice. Je hebt daarvoor een Sonos-product met microfoon nodig waarop Sonos Voice Control al is ingesteld.



Spraakbediening is op zichzelf niet nieuw. Met Sonos Voice Control kun je al muziek starten, het volume aanpassen, kamers groeperen en muziek naar een andere kamer verplaatsen. Ook functies als timers, weerinformatie en de bediening van bepaalde ondersteunde smarthome-apparaten bestonden al.



27voice moet vooral beter worden in complexere en minder concrete vragen. Je kunt bijvoorbeeld een nummer omschrijven waarvan je de titel en artiest niet meer weet. Ook kun je een situatie of sfeer beschrijven, waarna 27voice daar passende muziek bij zoekt. Daarnaast kan de nieuwe versie algemene kennisvragen beantwoorden en beter overweg met vervolgvragen.



Daarmee gaat 27voice verder dan alleen spraakcommando's herkennen. De assistent moet meer uit de context van een vraag afleiden en kan ook antwoorden geven die niet direct over muziek gaan.

Foto: Sonos Sonos Voice Control wordt onder andere ondersteund op de Beam Gen2.

Sonos 27voice gebruikt de cloud

Daar staat wel een belangrijke verandering tegenover. De bestaande Sonos Voice Control is juist ontworpen om spraakopdrachten lokaal op het Sonos-apparaat te verwerken. De gesproken audio hoeft daarvoor niet naar de cloud.



Sonos 27voice gebruikt voor zijn uitgebreidere AI-mogelijkheden wel een cloudverbinding. Na het activeringswoord wordt de opdracht voor verwerking naar de Sonos-cloud gestuurd. Dat maakt complexere AI-functies mogelijk, maar betekent ook dat de werking niet langer volledig lokaal blijft.



Voor Nederlandse gebruikers zit er bovendien een taalbeperking aan. De huidige Sonos Voice Control ondersteunt Amerikaans-Engels en Frans, maar geen Nederlands. Sonos 27voice begint eveneens met Amerikaans-Engels. Sonos heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Nederlands wordt ondersteund.



Sonos 27voice verschijnt later dit najaar als Early Access-functie.

Sonos 27app krijgt nieuwe navigatie en extra bediening

Ook de Sonos-app verandert met Sonos 27. Onderaan komen vaste onderdelen voor Home, Systeem en Zoeken, er zijn meer veegbewegingen en favoriete kamers kunnen bovenaan worden vastgezet.



Dat verdient wat context. Sonos vernieuwde zijn app in mei 2024 al ingrijpend. Die introductie verliep niet zonder problemen: verschillende bestaande functies ontbraken en Sonos moest daarna maandenlang mogelijkheden terugbrengen en problemen oplossen.



Voor de Sonos 27app is de navigatie samen met gebruikers getest. Sonos zegt daarbij onder meer feedback uit de community en van Reddit te hebben meegenomen. De nieuwe indeling werd bovendien al vóór de officiële introductie van Sonos 27 getest.



Ook enkele andere appfuncties zijn niet helemaal nieuw. Bediening vanaf het iPhone-vergrendelscherm en Dynamic Island was bijvoorbeeld al voor Sonos 27 beschikbaar.



Siri en extra mogelijkheden voor Apple Opdrachten, de vernieuwde iPad-layout en de virtuele volumeknop worden rond de introductie van Sonos 27 uitgerold. Deze functies zijn gericht op iPhone en iPad; Android-gebruikers krijgen ze niet. Bij de virtuele volumeknop draai je met twee vingers over het scherm alsof je aan een fysieke volumeregelaar draait.



Presets en nieuwe overzichten van de status van het Sonos-systeem volgen later dit najaar. Met presets kun je een combinatie van speakers, content en volume opslaan en die later in één keer weer oproepen.



De Sonos-app verandert met Sonos 27 dus wel degelijk, maar een deel van de vernieuwingen was al eerder beschikbaar of werd vooraf getest.

Foto: Sonos

Wat is Sonos Fabric en wat is daar nieuw aan?

Een andere nieuwe naam binnen Sonos 27 is Sonos Fabric. De techniek erachter is niet nieuw. Sonos gebruikt de term voor de onderliggende manier waarop producten elkaar vinden, hun rol binnen het systeem herkennen en automatisch samenwerken. In de praktijk gebruik je die techniek bijvoorbeeld wanneer twee Sonos-speakers een stereopaar vormen, wanneer je verschillende kamers groepeert of wanneer speakers samen een home-cinemaset vormen.



Sonos Fabric is dus geen aparte functie, app of dienst die je moet installeren. Het is vooral een naam voor een deel van de techniek waarop het Sonos-multiroomsysteem al langer draait.



Nieuw zijn de mogelijkheden die Sonos daar nu verder op bouwt. Portable surrounds is daar één voorbeeld van: speakers bepalen zelf hun positie en veranderen vervolgens automatisch van rol. Headphone linking is de tweede nieuwe Fabric-functie en zorgt ervoor dat de Ace Ultra rechtstreeks onderdeel wordt van het Sonos-systeem.

Sonos Custom Agents moeten in 2027 volgen

Sonos kijkt met Sonos 27 ook alvast verder vooruit. Met Sonos Custom Agents moeten gebruikers in de toekomst eigen AI-agenten kunnen maken, elk met een eigen AI-model, persoonlijkheid en stem. Voor de introductie ervan mikt Sonos op 2027. Veel meer is er op dit moment nog niet over bekend. Sonos Custom Agents zijn daarmee vooral een vooruitblik op wat het bedrijf uiteindelijk met zijn open AI-platform wil gaan doen.

Functie Wat verandert er? Beschikbaar Portable surrounds Twee Move 2's of twee Sonos Plays worden tijdelijk draadloze achterspeakers Sinds 8 september 2026 Sonos 27mcp Sonos bedienen vanuit een AI-assistent zoals ChatGPT of Claude Sinds 8 september, Early Access; eerst Amerikaans-Engels Nieuwe Sonos-app Vaste onderdelen voor Home, Systeem en Zoeken Uitrol sinds 8 september Siri, Opdrachten en overige appaanpassingen Onder meer Siri-bediening, extra Opdrachten, iPad-layout en virtuele volumeknop Rond de introductie van Sonos 27, iOS/iPadOS Headphone linking Sonos Ace Ultra maakt rechtstreeks via wifi verbinding met het Sonos-systeem 29 september, Early Access Presets Combinatie van speakers, content en volume opslaan Later dit najaar Sonos 27voice AI-upgrade voor Voice Control met complexere vragen en cloudverwerking Later dit najaar, Early Access; eerst Amerikaans-Engels Sonos Custom Agents Eigen AI-agenten maken voor het Sonos-platform Beoogd voor 2027 Sonos Fabric Nieuwe naam voor bestaande samenwerking tussen Sonos-apparaten Geen afzonderlijke update

Sonos 27 blijkt minder een compleet nieuw besturingssysteem dan de naam misschien doet vermoeden. Anders dan bij de overgang van S1 naar S2 hoeft een deel van je bestaande installatie niet ineens achter te blijven op een afzonderlijk platform.



Er komen wel functies bij die nieuwe mogelijkheden bieden. Portable surrounds maakt het mogelijk om draagbare Sonos-speakers tijdelijk als draadloze achterspeakers voor home cinema in te zetten. De nieuwe Sonos Ace Ultra kan dankzij headphone linking rechtstreeks via wifi met het bredere Sonos-systeem communiceren. En met Sonos 27mcp kun je het systeem vanuit externe AI-assistenten zoals ChatGPT en Claude bedienen.



Andere veranderingen zijn vooral doorontwikkelingen of nieuwe namen voor bestaande techniek. Dat geldt voor delen van de Sonos-app en voor Sonos Fabric. Bij Sonos 27voice zit de grotere verandering niet alleen in vrijere muziekvragen, maar ook in algemene AI-functies en de overstap van lokale verwerking naar de cloud.



Voor Nederlandse gebruikers zijn de AI-functies bovendien nog beperkt bruikbaar, omdat zowel Sonos 27mcp als 27voice eerst rond Amerikaans-Engels worden uitgerold.



Sonos 27 is daarmee geen nieuw begin zoals S2 dat in 2020 was. Het is vooral een volgende ontwikkelfase van het bestaande Sonos-systeem, met een paar functies die daadwerkelijk veranderen wat je met de hardware kunt doen.

In het kort Sonos 27 is een gratis software-update voor alle Sonos S2-producten; het vormt geen nieuw los platform naast S2. De update voegt portable surrounds, headphone linking voor de Sonos Ace Ultra en bediening via Sonos 27mcp toe, maar niet elke functie werkt op elk apparaat. Voor Nederlandse gebruikers zijn de AI-functies voorlopig beperkt beschikbaar: Sonos 27voice ondersteunt bij de start alleen Amerikaans-Engels en Sonos 27mcp komt volgens Sonos eerst beschikbaar voor Amerikaans-Engelse gebruikers.