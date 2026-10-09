Microsoft heeft een Xbox-divisie genaamd XP geopend. Deze divisie wordt verantwoordelijk voor het verfilmen van games van het gamemerk, alsmede games op andere manieren naar het grote publiek brengen.,

Dat werd via een bericht op de Xbox-website aangekondigd. Microsoft is al enige tijd bezig met het verfilmen van zijn populairste franchises. Zo is Halo al verfilmd in een serie en geniet de Fallout-serie op Amazon Prime Video van veel populariteit. Het is al bekend dat daar een derde seizoen van komt.

Ook andere Xbox-franchises worden verfilmd. Eerder werd bekendgemaakt dat er een Call of Duty-film komt. Ook de Rare-game Sea of Thieves schijnt in een film gegoten te worden. Van Gears of War wordt er een serie gemaakt. Een vervolg op de populaire Minecraft-film staat ook in de steigers.

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Nieuwe studio

De nieuwe XP-studio wordt eindverantwoordelijk voor al deze projecten. XP zal de films en series niet zelf maken - in plaats daarvan wordt de coördinatie van de projecten daar geregeld. De studio wordt aangevoerd door Kayleen Walters, die voorheen Minecraft-ontwikkelaar Mojang leidde. Haar rol wordt vervangen door voormalige Reddit-topvrouw Maria Angelidou-Smith.

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