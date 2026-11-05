In de Verenigde Staten houdt Microsoft een ludieke actie: daar wordt een Xbox Series X-console weggegeven die wordt omhuld door een levensgrote replica van een alligator.

Het bedrijf noemt de console de Xbox Series X-Bite. Daarbij zit de console in het midden van een levensgrote alligator. De console functioneert simpelweg als een Xbox Series X, maar het jasje waarin hij komt is behoorlijk ludiek.

Er is maar één exemplaar van deze console gemaakt, en die wordt weggegeven in de Verenigde Staten. In Nederland en België kunnen we dus niet meedoen met de wedstrijd. De vraag is vooral of er iemand is die deze 'console' in de woonkamer zou hebben willen staan. Over smaak valt niet te twisten...

GTA 6-marketing zonder de game bij naam te noemen

Het is overduidelijk dat deze actie wordt gedaan naar aanleiding van de komst van Grand Theft Auto 6, de langverwachte game die vanaf 19 november speelbaar is. Opvallend genoemd wordt de game echter niet bij naam genoemd in het bericht rondom de wedstrijd. Wel wordt Florida genoemd - de stad waarop GTA 6-stad Vice City is gebaseerd.

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Dat heeft waarschijnlijk te maken met marketingafspraken die GTA-uitgever Take-Two Interactive met Sony PlayStation heeft gemaakt. De bedrijven lijken nauw samen te werken voor de marketing van het spel, en in een launchtrailer die onlangs werd uitgebracht werd alleen het PlayStation-logo getoond. Microsoft mag bij deze wedstrijd GTA 6 dus mogelijk niet eens bij naam noemen.