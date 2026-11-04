Er zouden verschillende gamebedrijven interesse hebben in de overname van Marvel's Blade-maker Arkane Lyon, dat nu nog onderdeel uitmaakt van Bethesda en dus Xbox.

Dat claimt Jason Schreier van Bloomberg. Schreier meldt daarbij alleen Ubisoft als bedrijf dat interesse heeft in de ontwikkelaar - welke andere bedrijven hun interesse zouden hebben geuit, wordt niet duidelijk.

Ubisoft en minstens twee andere bedrijven zouden in ieder geval een onbekend geldbedrag hebben geboden voor Arkane Lyon. Het is niet duidelijk of die bedragen afdoende zijn en welk bedrijf Arkane Lyon mogelijk overneemt.

Een andere optie is mogelijk dat Xbox het bedrijf verkoopt aan het management van de ontwikkelaar. Dat zou van Arkane Lyon een onafhankelijke studio maken, zoals eerder dit jaar ook met Double Fine en Compulsion Games is gebeurd.

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Grote reset bij Xbox

Eerder dit jaar is Microsoft begonnen met een 'reset' binnen Xbox. Dat houdt in dat diverse studio's worden gesloten of verkocht, en dat er aanhoudende ontslagrondes binnen de gamedivisie van Microsoft worden doorgevoerd. Arkane Lyon is een van de bedrijven die mogelijk op het hakblok ligt. Het bedrijf is bekend van games als de Dishonored-reeks en Deathloop.

Hoe zit het met Blade?