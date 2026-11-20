Apple zou aan een eigen AI-agent werken die taken uit kan voeren op de Mac, zo blijkt uit een vacature.

Bloomberg maakt melding van een vacature van Apple die het heeft gevonden waarin hiernaar wordt gehint. De AI-agent zou taken uit kunnen voeren voor gebruikers, zoals het gebruiken van apps, coderen en websites bezoeken.

Vacature

Via de vacature wordt gezocht naar een senior engineering manager die de creatie van "een AI-agent die een computer kan gebruiken" zal overzien. "Stel je een AI-agent voor die een computer kan gebruiken op de manier dat een normale persoon dat doet. De agent surft op het web, werkt op verschillende apps, kan commando's uitvoeren, schrijft en controleert codes en belt met services, en kiest het juiste gereedschap voor elke stap. Dit doet de agent privé en met de kwaliteit dat mensen gewend zijn van Apple."

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AI-agenten steeds populairder

AI-agenten die zelf een computer aansturen zijn de laatste tijd enorm populair geworden binnen de tech-industrie, en veel AI-bedrijven hebben dan ook hun eigen agenten gelanceerd, waaronder OpenAI en Anthropic. Waar een AI-model zich richt op taken die worden uitgezet door de gebruiker, kan een AI-agent een opdracht krijgen en daar zelf allerlei taken voor opstellen en uitvoeren, waardoor complexere werkzaamheden zonder de hulp van de persoon automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Minder toegang voor andere AI-agenten

Bloomberg meldt daarbij dat Apple mede aan een eigen AI-agent werkt om het voor AI-agenten van andere bedrijven moeilijker te maken om complete controle over het besturingssysteem van Apple te krijgen. Het aankomende macOS 27.3 zou volgens de website waarschuwingen bevatten waarmee gebruikers worden gedemotiveerd om andere AI-agenten volledige toegang tot hun systeem te geven.