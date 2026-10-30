Het langverwachte The Elder Scrolls 6 zou wel eens de subtitel 'Sentinel' kunnen krijgen. Daarbij zou de game zich in het fictieve Hammerfell afspelen.

Dat meldt The Verge. Zij claimen dat Microsoft de titel binnenkort officieel aankondigt - mogelijk volgende maand al - en dat het spel voluit The Elder Scrolls 6: Sentinel gaat heten. De onthulling vindt mogelijk plaats op of rond 11 november. Het is dan precies vijftien jaar geleden dat het vorige deel in de reeks, The Elder Scrolls 5: Skyrim, verscheen.

Hammerfell

Volgens bronnen van The Verge gaat The Elder Scrolls 6 zich in Hammerfell afspelen. Spelers konden deze regio eerder al bezoeken in The Elder Scrolls 2: Daggerfell, alsmede in de mmo The Elder Scrolls Online en de The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Daarbij zou het ontstaan van de Elder Scrolls en de geheimen daar omheen een belangrijk rol spelen.

De subtitel 'Sentinel' zou slaan op Sentinel City, een regio binnen Hammerfell. Ook de locatie Iliac Bay zou veelvuldig voorkomen. Dat is een waterlichaam dat High Rock en Hammerfell van elkaar scheidt.

Er gingen eerder al geruchten dat The Elder Scrolls 6 zich in Hammerfell zou afspelen. Voormalige Bethesda-designer Bruce Nesmith liet onlangs al weten dat hij hoopte dat dit het geval zou zijn, omdat dit mogelijk betekent dat spelers voor het eerst in een hoofddeel in de reeks boten kunnen gebruiken.

Wachten op The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 werd in 2018 aangekondigd middels een korte teaser, maar sindsdien is er geen concrete informatie over de game gegeven - behalve dan dat het spel nog geruime tijd op zich laat wachten en dat de game op Creation Engine 3 zal draaien.

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In de The Elder Scrolls-games verkennen spelers een fantasievolle wereld. Men maakt zelf een personage aan en gaat op avontuur, waarbij men buiten het hoofdverhaal zelf op zoek gaat naar allerlei zijmissies. De games staan er om bekend dat spelers in principe hun eigen avontuur creëren, en dat men min of meer alles kan doen - waaronder het doden van belangrijke personages.