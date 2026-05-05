Forza Horizon 6 is 'goud gegaan', wat betekent dat de ontwikkeling nagenoeg is afgerond. Mensen kunnen de game nu alvast preloaden.

Dat heeft ontwikkelaar Playground Games aangekondigd. De term 'goud gaan' stamt uit een tijd dat wanneer de ontwikkeling van een game werd afgerond, de uiteindelijke versie op een goudkleurige disk werd gestuurd naar het bedrijf dat consoles uitbracht en de game uitgebracht kon worden. Tegenwoordig betekent dat niet per se het einde van de ontwikkeling, aangezien er vaak nog aan patches en nieuwe content wordt gewerkt.

Toch is het een goed teken dat de game zo goed als af is, zeker omdat de preload nu beschikbaar is zodat mensen op release meteen aan de slag kunnen. Op Xbox Series X hebben mensen minstens 135 GB aan vrije opslagruimte nodig, op Xbox Series S 130 GB en op pc 160 GB en een SSD-schijf. De preload is beschikbaar voor iedereen die de game gereserveerd is of mensen die een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate of PC Game Pass hebben.

Over Forza Horizon 6

Spelers arriveren in Forza Horizon 6 in Japan als toerist, en werken zich langzaam maar zeker omhoog in de racewereld door mee te doen aan festivals. Er zitten op release meer dan 550 wagens in de game. Elke auto reageert zo realistisch mogelijk op de weg en het dynamische weer.

Er zijn verschillende aanpasbare garages te vinden in de spelwereld. Spelers bepalen zelf het uiterlijk van deze garages en kunnen hier hun auto's showen. Daarnaast is er de Estate, een uitgebreid landschap waar spelers gedurende het spel hun eigen thuishaven kunnen opbouwen.