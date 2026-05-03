Ontwikkelaar Playground Games heeft meer informatie gegeven over de aanwezige multiplayermodi in het aankomende racespel Forza Horizon 6.

Dat deed het bedrijf via social media. In een illustratie werden de verschillende multiplayermodi uitgelicht. Zo is er 'Horizon Racing', met races die zich op straten en onverharde wegen afspelen. 'Spec Racing' heeft een vergelijkbaar uitgangspunt, met het grote verschil dat alle deelnemers dezelfde wagen hebben.

Ook is er 'Togue Showdown'. Dit is een op Japan geïnspireerde 1v1-race over een bergweg, waarin spelers meedoen aan de Togue-kampioenschappen. 'Horizon Drift' is, zoals de naam al weggeeft, een driftcompetitie. 'The Eliminator' is een battle royale-achtige ervaring waarin de spelers op de achterste positie wegvallen totdat er één winnaar overblijft. 'Hide & Seek' tot slot laat één speler zich verstoppen in de spelwereld, terwijl vijf andere spelers hem of haar moeten zien te vinden.

Over Forza Horizon 6

Spelers arriveren in Forza Horizon 6 in Japan als toerist, en werken zich langzaam maar zeker omhoog in de racewereld door mee te doen aan festivals. Er zitten op release meer dan 550 wagens in de game. Elke auto reageert zo realistisch mogelijk op de weg en het dynamische weer.

Er zijn verschillende aanpasbare garages te vinden in de spelwereld. Spelers bepalen zelf het uiterlijk van deze garages en kunnen hier hun auto's showen. Daarnaast is er de Estate, een uitgebreid landschap waar spelers gedurende het spel hun eigen thuishaven kunnen opbouwen.

Op 19 mei komen zowel de standaard editie als een deluxe editie van de game uit, zo werd eerder al aangekondigd. Mensen die de laatstgenoemde editie aanschaffen, ontvangen op 15 mei al toegang tot de game. De standaard editie gaat 69,99 euro kosten. De game komt op de bovengenoemde datum uit voor Xbox Series-consoles en pc, en later dit jaar ook voor PlayStation 5.

