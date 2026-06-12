Focus Entertainment heeft een extra lange gameplaytrailer voor hun aankomende game Resonance: A Plague Tale Legacy uitgebracht.

Daarin is verrassend weinig stealth-gameplay te zien, zeker ten opzichte van de voorgaande delen in de A Plague Tale-serie. Deze derde game lijkt zich dan ook meer op actie te richten.

Resonance: A Plague Tale Legacy speelt zich vijftien jaar voor A Plague Tale: Requiem af. Spelers besturen niet het hoofdpersonage uit de voorgaande games, maar Sophia, een personage uit die spellen. In deze game is ze nog een jonge plunderaar die achter de geheimen uit haar verleden probeert te komen.

Zo komt ze terecht op Minotaur Island, waar dodelijke beproevingen en verraderlijke paden tegenkomt. Ook lost ze puzzels op terwijl ze vecht en het leger dat haar achtervolgt een stap voor probeert te blijven. En dan is er nog het mythische wezen waar het eiland naar vernoemd is...

Uniek aan de game is dat spelers niet alleen in de Middeleeuwen vertoeven, maar ook de oude Minoïsch tijd, waar echo's uit Sophia's verleden meer vertellen.