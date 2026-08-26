Na eerdere hints hebben Ikea en Xbox nu officieel meubels aangekondigd geïnspireerd door het Xbox-merk.

De aankondiging van deze meubelcollectie werd gedaan op Gamescom. De 'Yxstaby'-collectie - de naam is gebaseerd op de vier actieknoppen op de Xbox-controller - bestaat uit diverse meubels, waaronder stoelen, krukjes en tv-meubels geïnspireerd door de Xbox-console en -controller.

Tv-meubel

Zo is er een tv-meubel van 100 euro die specifiek voor mensen die op consoles gamen bedoeld is. Het gaat om een licht ontwerp met ingebouwde mount om de televisie op de plaatsen, met daaronder een plank om bijvoorbeeld een console op te zetten. Met de wielen kan het meubel verplaatst worden.

Foto: Anna Olsson

Kruk en stoel

Ook is er een kruk, die ontworpen is om op de analoge stick van een Xbox-controller te lijken. Deze komt in de kleuren groen en zwart beschikbaar en beweegt een beetje met de persoon die er op zit mee. Deze kruk kost 40 euro.

Naast de kruk kan men voor zitmeubels ook gaan voor een witte stoel met groende stiksels. De stoel komt uitgerust met een net, waar bijvoorbeeld controllers in geplaatst kunnen worden. Deze stoel gaat 90 euro kosten.

Bijzettafel en accessoires

Verder is er ook een bijzettafel voor controllers, die daar niet alleen op- en ingelegd kunnen worden, maar ook opgeladen kunnen worden via de kabelgoot. De controllers kunnen in de bijzettafel geplaatst worden op standaards. De bijzettafel gaat 120 euro kosten.

Tot slot zijn er nog andere accessoires. Denk aan kastjes om controllers in te plaatsen voor 18 euro per stuk, een dienblad een de vorm van een vierpuntdruktoets van roestvrijstaal die 18 euro kost en een monitorstandaard voor twee monitoren van 30 euro.