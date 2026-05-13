Ontwikkelaar Pocketpair heeft een handelsmerk vastgelegd voor 'Palworld Online', wat lijkt te hinten naar een nieuwe game rondom de IP met een focus op online gameplay.

Verder details zijn er nog niet, maar het handelsmerk werd zowel op de USPTO-website en in Zuid-Korea gespot. Een beschrijving is er niet, alleen een logo.

Fans speculeren dat de naam te maken heeft met de volledige 1.0-release van Palworld, die ergens dit jaar moet plaatsvinden. De game is al geruime tijd als early access-release verkrijgbaar. Palworld heeft op dit moment al online multiplayer, maar de naam hint mogelijk naar een losstaande multiplayermodus. Het kan natuurlijk ook dat de naam op een volledig nieuwe game slaat.

Pocketpair heeft het in ieder geval druk genoeg. Naast dat het aan de hierboven genoemde 1.0-versie van Palworld werkt, heeft het bedrijf ook een mobiele versie in ontwikkeling en een spin-off die als datinggame dienst doet.