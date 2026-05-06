De AI-assistent Copilot wordt niet meer voor Xbox-spelcomputers ontwikkeld, zo heeft Xbox-ceo Asha Sharma aangekondigd.

Afgelopen maart kondigde Microsoft nog aan dat dienst AI-assistent Copilot dit jaar nog naar Xbox Series X en S zou komen. In de tussentijd heeft Sharma echter het stuur van het Xbox-schip overgenomen, en zij heeft nu bepaald dat de ontwikkeling van Copilot voor consoles wordt stopgezet.

Op social media liet Sharma weten dat "Xbox sneller moet bewegen, dat we onze connectie met de gemeenschap moeten verdiepen en dat we frictie bij zowel spelers als ontwikkelaars moeten aanpakken". Blijkbaar is het stopzetten van Copilot van consoles daar onderdeel van. Veel gamers zijn wars van AI-gebruik, dus het feit dat Microsoft Copilot niet meer naar Xbox brengt valt in goede aarde bij hen.