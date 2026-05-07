Afgelopen nacht zond Xbox een presentatie uit rondom Stranger Than Heaven, de nieuwe game van Like a Dragon-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio. Daaruit blijkt dat het spel ergens aankomende winter zal verschijnen.

Aangezien er voorheen alleen nog maar een paar korte teasers waren verschenen, werd er ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om meer details over het spel te onthullen, vooral over de setting en het verhaal.

Zo is duidelijk dat het spel zich verspreid over vijf verschillende tijdperiodes en vijf verschillende locaties afspeelt. Zo is daar het Kokura van 1915, het Kure van 1929, het Osaka van 1943, het Atami van 1951 en het Shinjuku van 1965.

De game draait om Makoto Daito, een zoon van een Amerikaanse vader en Japanse moeder. Makoto's vader sterft echter wanneer het gezin in de Verenigde Staten woont, en kort daarna ook zijn moeder, waarna hij besluit terug te keren naar Japan. Daar bouwt Makoto een leven voor zichzelf op, en dat leven wordt gedurende het spel uitgelicht.

De game kent een goedgevulde cast, met Yu Shirota die de rol van Makoto speelt, en opvallend genoeg rapper Snoop Dogg die de rol van zijn 'partner in crime' Orpheus opo zich neemt. Ooko zijn zoon Cordel Brooadus heeft een rol. Andere aanwezige acteurs zijn onder andere Moeka Hoshi, Tori Kelly en Satoshi Fujihara.

De game heeft net zoals de Like a Dragon-spellen gevechten op straat, maar wel uniek is dat de linker- en rechterbumpers en -triggers de linker- en rechter ledematen van Makoto besturen. Dat zorgt voor allerlei interessante combinaties tijdens gevechten. Ook uniek is dat Makoto allerlei geluiden in de omgeving kan 'verzamelen' en die vervolgens kan rangschikken om muziekcomposities te maken.