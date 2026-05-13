Het Nederlandse Aulo is opgericht door mensen met liefde voor muziek. Dat blijkt niet alleen uit het persbericht van de aankondiging, maar ook uit het apparaat zelf. Met de Aulo haal je meteen alles wat je nodig hebt om platen af te spelen in huis, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld goedkope ‘platenspelerkoffers’ ligt de kwaliteit een stuk hoger.

Het Oordeel 8 / 10 Score De Pluspunten Ingebouwde boxen geven prima geluid

Goede cartridge die je platen intact houdt

Stijlvol ontwerp De Minpunten Niet meteen gebruiksklaar

Prijs ligt hoger dan andere instapmodellen De Aulo platenspeleris een hoogwaardige all-in-one speler, specifiek gericht op de beginnende maar serieuze muziekliefhebber. Het apparaat onderscheidt zich in kwaliteit duidelijk van de goedkopere platenspelers.

Specificaties

Specificaties Data Snelheden 33⅓ en 45 rpm Cartrigde Audio-Technica AT-3600L Output speakers 2x 30 W Output subwoofer 60W Stroomverbruik 30W Gewicht 11,2 kg Dimensies 37 x 43,7 x 18,3 cm Adviesprijs 479 euro

Vinyl is in de afgelopen tien à vijftien jaar enorm in populariteit toegenomen. Waar muziek tegenwoordig door streaming haast aanvoelt als een soort wegwerpartikel, heeft een steeds groeiende groep mensen behoefte aan muziek weer waardevoller en vooral ook tastbaarder te maken. Cd’s doen inmiddels wat ouderwets aan, maar ironisch genoeg hebben platen ondanks hun veel eerdere oorsprong niets van hun elegante uitstraling ingeleverd.

Vinyl is tijdloos. In combinatie met de hoes waarop de mooie illustraties van een album groot worden weergegeven en de fysieke bezigheid van een plaat op de speler leggen en hem om de zoveel nummers omdraaien, is het afspelen en verzamelen van platen een ideale oplossing voor mensen die muziek serieus nemen.

Foto: Aulo

De markt speelt daar al jaren op in, onder andere met goedkope instapplatenspelers – vaak in de vorm van ‘koffers’ die een kant en klare oplossing bieden. Je koopt zo’n koffer doorgaans voor een prijs tussen de 50 en 100 euro en kunt meteen beginnen, zonder dat je een versterker of boxen nodig hebt. Dat is ideaal, maar er zit ook een keerzijde aan. Door het ontwerp van dit soort koffers is het geluid vaak hopeloos blikkerig en valt het in het niet met de kwaliteit van muziek op streamingdiensten. Daarnaast zijn dergelijke spelers vaak zo licht, dat de trillingen van het geluid dat er uitkomt er al voor kan zorgen dat de naald regelmatig op de plaat skipt, wat het geluid en het behoud van de plaat natuurlijk niet ten goede komt.

Installatie vergt enig geduld

Nu is er Aulo, een nieuw merk dat mede door een Nederlander die al jarenlange ervaring in de audiowereld heeft is opgezet. Aulo lijkt met zijn eerste platenspeler de mensen die zoeken naar een dergelijke beginnersvriendelijke ervaring te willen trekken, maar wel meer kwaliteit te willen bieden dan de hierboven beschreven spelers. En dat is ze gelukt, zij het met een kanttekening.

Die kanttekening merk je meteen wanneer je de Aulo uit de doos haalt. De Aulo-platenspeler gereedmaken vergt namelijk iets meer werk dan die instapklare platenspelers waar we het net over hadden. De aandrijfriem moet nog juist gepositioneerd worden en het contragewicht om de toonarm waar de naald aan zit moet nog goed worden afgesteld. De bijgeleverde handleiding legt uit hoe dat werkt, maar als je helemaal geen ervaring met platenspelers hebt, kan dat wat overweldigend aanvoelen.

Foto: Aulo

Met mijn beperkte ervaring – mijn eigen platenspeler heb ik door een speciaalzaak laten instellen – is het me na een kwartiertje prutsen echter wel gelukt. Ook de stofkap en het draaiplateau moeten nog worden geplaatst, maar dat vergt geen ingewikkelde capriolen. Het is helaas de realiteit van een platenspeler met kwalitatief afdoende elementen leveren; het zou te risicovol zijn om die al gemonteerd, afgesteld en wel te vervoeren. Zoals gezegd is het voor de gemiddelde consument met behulp van de handleiding te doen, al vergt het wel even wat concentratie.

Fatsoenlijk geluid voor dit segment

Na het in elkaar zetten kan het afspelen van platen zelf beginnen, en dat is een prima ervaring. Je sluit de Aulo-platenspeler aan op het lichtnet, legt er een plaat naar keuze op, laat de toonarm zakken en de speler doet de rest. In tegenstelling tot veel goedkope all-in-one-instapmodellen is het geluid veel voller en preciezer. Dat komt omdat de boxen én een subwoofer in de kast onder de platenspeler zelf zitten verwerkt.

Het geluid legt het af bij de echt serieuze platenspelers (waar je vaak ook meer voor betaalt), maar is zeker in vergelijking met de standaard goedkope platenkoffers een verademing. Er is genoeg bass en treble, en kan ook nog verder naar smaak worden afgesteld. Door het gewicht en de bouw van de speler blijft de Aulo stabiel bij hard geluid, waardoor platen zonder haperingen of skips worden afgespeeld.

Ook het feit dat de cartridge een Audio-Technica AT-3600L betreft – een prima exemplaar dat ook in serieuzere spelers zit – draagt daar aan bij. Het geluid heeft samengevat een diepte die de meeste andere instapmodellen missen, en dat zonder dat je aparte boxen hoeft aan te sluiten, al is dat desgewenst zeker een optie. Wisselen tussen 33- en 45-toerenplaatjes gaat opvallend soeper met een druk op de knop.

Ook interessant is dat de Aulo-platenspeler niet alleen fans van analoge muziek tegemoetkomt. Naast de optie om platen af te spelen is het ook mogelijk om via bluetooth andere bronnen aan te sluiten en zo digitaal naar muziek te luisteren. Daarnaast kun je via de aux-ingang andere muziekspelers aansluiten. Dat maakt van de Aulo een apparaat dat je voor allerlei situaties kunt inzetten: van uitgebreid luisteren naar een compleet album op vinyl tot even snel een nummer via Spotify draaien.

Mooi design Het design van de Aulo-platenspeler verdient een speciale vermelding, want die is zeer sterk. Door het functionele ontwerp, waarbij het speakergedeelte onderin als basis fungeert, met daar bovenop de platenspeler zelf, is hij wat hoger dan een normale platenspeler. Het uiterlijk is echter sjiek in zijn eenvoud, waardoor hij naadloos in de meeste inrichtingen past. Er zijn twee varianten: eentje in het zwart en eentje met donker hout, afhankelijk van waar je voorkeur naar uitgaat en wat beter bij je interieur past. Foto: Aulo

Prima instapplatenspeler

De Aulo-platenspeler is door zijn prijs van 479 euro geen impulsaankoop, zoals de standaard goedkope kofferspeler dat misschien wel is. De aanschaf van deze platenspeler is dan ook een bewuste keuze, waarbij je echt wilt genieten van de handeling van plaatjes opzetten en luisteren naar muziek. De installatie vergt enig geduld, maar als dat eenmaal is gelukt heb je hiermee een draaitafel die bovendien een prima geluid geeft voor het segment waar hij in valt, en eentje die ook nog eens uitgebreide opties biedt. Een interessant debuut van dit merk dus.

Conclusie