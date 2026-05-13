Het bestuur van veilingwebsite eBay heeft een bod van winkelketen GameStop om de website over te nemen afgewezen.

Begin deze maand bleek dat de Amerikaanse gamewinkelketen GameStop een bod op eBay uitbracht van 55,5 miljard dollar. Het bestuur van eBay meldt nu dat dit voorstel niet aantrekkelijk genoeg is, en dat het bedrijf zelf groei kan blijven creëren zonder de hulp van GameStop. Daarbij is er twijfel over de intenties van GameStop, al wordt daar niet dieper op ingegaan.

De ceo van GameStop claimde eerder al dat het bij een afwijzing van het bod een vijandelijke overname overweegt. Dat zou het bedrijf dus nog kunnen doen. Daarbij zal men niet het bestuur proberen te paaien, maar de aandelen van aandeelhouders over proberen te nemen. Het is op moment van schrijven niet bekend of GameStop dit nog altijd van plan is.