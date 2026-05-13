De Kindle Scribe is een forse e-reader van 10,2 inch waar niet alleen digitale boeken op gelezen kunnen worden, maar ook notities op gemaakt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van notities in een digitaal boek, of om zelf notitieboeken bij te houden. Het apparaat wordt dan ook geleverd met een stylus.
De nieuwste versies van de Kindle Scribe kwamen vorig jaar al in de Verenigde Staten uit. Een aantal van deze modellen bevatten een kleurenscherm, net zoals sommige kleinere e-readers van Amazon.
De goedkoopste versie met een zwartwit-scherm en 16 GB aan opslagruimte gaat 449,99 euro kosten. Deze versie met 32 GB kost 519,99 euro, en de versie met 64 GB kost 569,99 euro. Dan zijn er nog de Colorsoft-versies, oftewel met een kleurenscherm. De 32GB-versie kost 649,99 euro, de 64GB-versie kost 699,99 euro. Alle modellen behalve de goedkoopste hebben schermverlichting.