NBCUniversal zou vier verschillende televisieseries gebaseerd op de Fast and Furious-filmfranchise voor hun streamingdienst Peacock in de planning hebben.

Dat liet Vin Diesel, de acteur uit de films, weten tijdens een presentatie van NCBUniversal. Diesel gaf daarbij aan dat het om vier verschillende series gaat, maar hij liet niet weten hoe zeker het is dat alle vier de series worden gemaakt of waar ze precies over gaan. Na de aankondiging meldde Deadline in ieder geval dat één serie er sowieso komt, en dat de andere drie series zich mogelijk alleen nog in conceptfase bevinden.

Volgens Vin Diesel is de tijd in ieder geval rijp om tv-series gebaseerd op de actiefranchise uit te brengen. Hij meldde dat hij en zijn collega's al een decennium lang tv-series gebaseerd op de reeks wilden maken, en dat het de bedoeling is om daarmee de verschillende personages meer aandacht te geven en meer verhalen in het universum te bedenken. Vin Diesel is in ieder geval een van de executive producers, en duo Mike Daniels en Wolfe Coleman zullen het script van de pilotaflevering schrijven.