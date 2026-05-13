De first-person adventuregame Indiana Jones and the Great Circle is nu ook verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.

Het werd vorig jaar al aangekondigd dat het spel een Switch 2-versie zou krijgen, maar nu is het spel daadwerkelijk uitgekomen. Hieronder is een launchtrailer te zien van de Switch 2-editie. De game kan zowel fysiek als digitaal worden aangeschaft.

Indiana Jones and the Great Circle verscheen in 2024 al voor Xbox Series-consoles en pc, en vorig jaar voor PlayStation 5. Het spel is ontwikkeld door Machine Games, dat ook bekend is van de moderne Wolfenstein-games.

In de game gaan spelers op avontuur met avonturier Indiana Jones - bekend uit de films. Daarbij is een jonge versie van Harrison Ford te zien, met een stem die wordt ingesproken door Troy Baker (The Last of Us). In filmpjes is het personage te zien, maar tijdens de gameplay wordt een eerstepersoonsperspectief aangehouden.