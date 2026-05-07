De Firefight-modus in Halo Infinite heeft een nieuwe versie ontvangen genaamd Firefight: Gauntlet.

Het gaat om een extra uitdagende versie van Firefight met roguelike elementen. Spelers kunnen hun statistieken en wapens tussen rondes door upgraden. Daarbij schaalt de moeilijkheidsgraad mee om zo de meest fanatieke spelers ook uit te dagen. Elke ronde van de Gauntlet is daarbij moeilijker dan de vorige.

De komst van Firefight: Gauntlet is een verrassing, omdat Halo Studios afgelopen november al aangaf klaar te zijn met grote updates voor de game uit te brengen. Dat er een halfjaar later toch een nieuwe modus naar de game komt, is dus geheel onverwachts. De ontwikkelaar werkt ondertussen aan Halo: Campaign Evolved, een remake van de allereerste Halo-game, dat later dit jaar moet verschijnen. Er gaan ook geruchten over remakes van Halo 2 en 3.