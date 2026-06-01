Juni staat nooit bekend als een van de beste gamemaanden van het jaar, maar dit jaar stelt het niet teleur. Knal erop los in een nieuwe Hell Let Loose-game, speel het nieuwste avontuur van het Octopath Traveler-team of duik voor het eerst in jaren in een Star Fox-game!

Final Fantasy 7 Rebirth

Xbox Series X en S en Switch 2 – 3 juni

Toen begin dit jaar een Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Remake Intergrade verscheen, was dat de ultieme manier om het iconische avontuur in handheldmodus te ervaren – en dat smaakte naar meer. Final Fantasy 7 Rebirth, het tweede deel binnen de remaketrilogie, kwam in 2024 uit voor de PlayStation 5, die tot de absolute limiet werd gepusht door deze grafisch indrukwekkende game. Het feit dat er nu een Switch 2-port verschijnt is dus al een hele prestatie, maar de vraag is: welke concessies zijn ervoor gemaakt?

De Switch 2-versie draait op maximaal 30 fps en is afhankelijk van DLSS en dynamic resolution om er presentabel uit te zien. Afgaand op de demo lukt dat vrij aardig, al valt één ding enorm op: om de game vloeiend draaiende te krijgen, heeft Square Enix veel van de aanwezige props uit de game gehaald. Denk bijvoorbeeld aan meubels in binnenlocaties. Hierdoor voelt de spelwereld wellicht wat leger aan, maar het helpt wel om van deze port een degelijke versie van een geweldige game te maken.

In Final Fantasy 7 Rebirth verkennen Cloud en zijn vrienden de wereld buiten Midgar, nadat ze daar in de vorige game uit zijn ontsnapt. Die wereld is echter groot en brengt veel onverwachte gevechten en avonturen met zich mee.

3 juni markeert overigens ook de releasedatum van Final Fantasy 7 Rebirth op Xbox Series X en S. De Series X-versie wordt vergelijkbaar met de PS5-versie van de game, terwijl Final Fantasy 7 Rebirth op de Series S dichter bij de Switch 2-versie van het spel ligt. Bekijk hieronder een trailer.

F1 2025: 2026 Season Pack

PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc – 3 juni

Veel fans van franchises met een jaarlijkse release vragen er al jaren om, maar het is de F1-reeks waar het voor het eerst bij gebeurt: in plaats van een volledig nieuwe game brengen EA en Codemasters dit jaar een uitbreiding uit voor de vorige game. De 2026 Season Pack van F1 2025 voegt de nieuwe teams van Audi en Cadillac toe, zorgt voor een geüpdatet rooster aan coureurs en komt zelfs met een nieuwe baan: de Madring – het nieuwste F1-circuit in Madrid – waar later dit jaar geracet wordt. De nieuwe auto’s en het aangepaste regelement vind je ook terug in de 2026 Season Pack, wat betekent dat we achter het stuur kruipen van smallere auto’s die meer dan ooit afhankelijk zijn van een batterij, die tactisch opgeladen en ingezet dient te worden om je kansen tijdens een race te vergroten.

Kortom, zonder een volledig nieuwe game uit te brengen lukt het Codemasters om ons alle essenties van het 2026 F1-seizoen te geven. De Season Pack kost 30 euro, mits je F1 2025 al hebt natuurlijk. Voor volgend jaar staat er weer een gloednieuwe F1-game op de planning, namelijk F1 27. Wellicht geeft de extra ontwikkeltijd Codemasters de kans om een aantal broodnodige veranderingen door te voeren waar fans al jaren om vragen. Bekijk hieronder een deep dive video van de F1 2025: 2026 Season Pack.

Gothic 1 Remake

PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc – 5 juni

Gothic is een inmiddels vijfentwintig jaar oude actie-rpg ontwikkeld door Piranha Bytes. De game wordt gezien als een van de eerste échte openwereld-rpg’s, die het voorbeeld vormde voor vele rpg’s die volgden. Een aardige reputatie dus, en eigenlijk is het vreemd dat het zolang heeft geduurd voordat er een remake van gemaakt werd. Misschien heeft geen studio zijn vingers eraan durven branden, maar THQ Nordic en Alkimia Interactive hebben het nu toch gedaan.

In Gothic 1 Remake verken je de open spelwereld van The Kingdom of Myrtana, waar orcs de grootste bedreiging vormen. De wereld is volledig opnieuw opgebouwd, maar wel met de oorspronkelijke, grauwe atmosfeer als uitgangspunt. Je bent vrij om de duistere wereld naar hartenlust te verkennen en overal op je pad tref je npc’s met hun eigen realistische routines. Je kunt je eigen lot bepalen door te kiezen uit één van de drie facties om je bij aan te sluiten. Het gevechtssysteem is op de schop gegaan om het moderner te maken, maar ook hier herken je de unieke stijl uit het origineel.

In Gothic 1 Remake speel je als een held zonder naam en in het begin kun je vrijwel niets. Je sterft, begint opnieuw en wordt sterker, totdat je aan het einde van de game een naam voor jezelf hebt gemaakt.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch en pc – 11 juni

Ubisoft brengt een Monopoly-game in het Star Wars-universum uit. Dat klinkt misschien als een bizarre combinatie, maar wellicht denk je er anders over na het zien van de trailer. Naast de standaard Monopoly-regels heb je bij Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains namelijk ook te maken met een teamelement, waarbij de klassieke Star Wars-helden het opnemen tegen de iconische schurken. Luke Skywalker, Yoda, Darth Vader en Darth Maul; ze zijn allemaal van de partij.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains kun je alleen spelen, maar is het leukst met een aantal vrienden. Iedereen krijgt hierbij de controle over een van de vele personages uit de reeks. Welke held of schurk je kiest zal geen lichte keuze zijn, want alle personages komen met hun eigen krachten die je in kunt zetten om de loop van het spel hevig te beïnvloeden.

Tabletop Tavern

11 juni – pc

Tabletop Tavern is een roguelike RTS waarin je een leger vanaf de grond af aan bouwt en ze vervolgens bestuurt tijdens een brute campagne. Je rekruteert verschillende units, creëert synergiën en maakt tactische keuzes om iedere beurt in goede banen te leiden. Dit alles doe je vanuit een kroeg, waar je gezellig met een aantal anderen letterlijk deze games op een soort bord zit te spelen. Het is net alsof miniatuurpoppetjes tot leven komen op een enorm tabletop-speelveld. Je zou haast geneigd zijn om er een biertje bij open te trekken. En wie houdt je tegen?

Bekijk hieronder de trailer van Tabletop Tavern, of download de demo nu op Steam.

Hell Let Loose: Vietnam

PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc – 18 juni

Hell Let Loose verscheen in 2021 en groeide uit tot een van de beste oorlogsgames voor iedereen die uit is op het creëren en beleven van zoveel mogelijk chaos. Dit nieuwe deel – Hell Let Loose: Vietnam – maakt dezelfde belofte, al is het strijdveld veranderd. We reizen af naar Vietnam om daar een van de meest beruchte oorlogen in de geschiedenis van de Verenigde Staten van dichtbij te ervaren.

Hell Let Loose: Vietnam komt met zes enorme maps die doen denken aan de daadwerkelijke locaties waar halverwege de vorige eeuw gevochten werd. Denk aan berggebieden en open vlaktes, maar ook dichtgegroeide jungles waar je een vijand maar amper kunt spotten. Je bouwt tunnels, vliegt met helikopters, vaart met boten en gebruikt historisch accurate wapens om doormiddel van goed teamwerk de vijand te verslaan.

In Hell Let Loose: Vietnam nemen vijftig strijdkrachten van de VS het op tegen vijftig troepen van het Noord-Vietnamese Leger, waarbij je kunt kiezen uit meerdere gamemodi en zeventien verschillende battle roles, verdeeld over zes battlefield units: Command, Infantry, Recon, Armour, Helicopter en Mortar Squad.

Het moge duidelijk zijn dat ook Hell Let Loose: Vietnam weer garant lijkt te gaan staat voor één van de beste, chaotische oorlogservaringen in de wereld van gaming. Bekijk hieronder de trailer waarin de gameplay voor het eerst uit de doeken werd gedaan.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc – 18 juni

Square Enix brengt de laatste jaren op recordtempo kwalitatief goede HD-2D-rpg’s uit. Ook voor dit jaar hebben ze er weer een op de planning staan. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales wordt gemaakt door de ontwikkelaars van Bravely Default en de Octopath Traveler-games, wat je er duidelijk aan af kunt zien. De game maakt gebruik van dezelfde stijl die deze games zo succesvol maakte, maar geeft er qua gameplay wel een spin aan. Zo hebben ze de turn-based gameplay laten vallen voor real-time actie-adventure gameplay, die in de spelwereld zelf plaatsvindt. Dit heeft uiteraard grote gevolgen van het tempo van de game, die opeens een stuk vlotter aanvoelt.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales draait om het titulaire personage Elliot, die samen met zijn vertrouwde sidekick Faie op een reis door vier tijdlijnen gaat om een duizendjarige missie te voltooien. Dit alles met als doel het opheffen van een vloek over prinses Heuria of Hutther. Het klinkt allemaal erg sprookjesachtig en misschien is het dat ook wel. Een demo is al een tijdje beschikbaar en die viel bij veel spelers alvast goed in de smaak.

Star Fox

Switch 2 – 25 juni

Toen Star Fox-personage Fox McCloud plotseling in de Super Mario Galaxy Movie verscheen, sprong een deel van de Nintendo-fanbase een gat in de lucht, maar het jongere publiek keek vooral vragend naar het scherm. Wie was deze oranje vos? Want dat is de werkelijkheid: Star Fox was ooit een bekende Nintendo-franchise, maar door een gebrek aan games is de populariteit van de reeks afgenomen. De rol in de film garandeerde echter bijna dat een game snel zou volgen, en dat bleek te kloppen. Een volledig nieuwe Star Fox-game was teveel gevraagd, want een remake van de Nintendo 64-game Star Fox 64 – in Europa bekend als Lylat Wars – is wat we krijgen.

Star Fox 64 was voor een groot deel een on-rails-shooter en dat is in de remake niet veranderd. De remake van Star Fox legt vooral de focus op het moderniseren van de gameplay en de visuele stijl. Zo hebben alle personages een nieuw design gekregen en zien de levels er grafisch indrukwekkend uit. In Star Fox staat het schieten vanuit een ruimtevliegtuig centraal. Dit doe je in de verschillende modi, namelijk Campaign Mode, Challenge Mode en Battle Mode.

Aangezien Star Fox exclusief voor Switch 2 verschijnt, zijn er ook typische Switch 2-features: zo is er Joy-Con 2-muisbesturing en kun je gebruikmaken van GameChat en zelfs AR-filters. Star Fox werd aangekondigd tijdens een Nintendo Direct. Bekijk hem hieronder.

