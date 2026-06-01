De onlangs aangekondigde pc-handheld MSI Claw 8 EX AI+ is vanaf 23 juni verkrijgbaar. Hij gaat 1500 dollar kosten, al is een prijs in euro's nog niet beked.

De Claw 8 EX AI+ werd vorige week al onthuld, maar nu is op de Computex-beurs dus ook de releasedatum bekend. Het gaat om een verbeterde versie van de Claw 8 AI+ die Intels Arc G3 Extreme-soc heeft. Deze soc is specifiek door Intel gemaakt voor pc-handhelds.

Naast de verbeterde soc heeft de handheld ook andere verbeteringen. Denk aan sterkere haptische feedback, Hal-effect-triggers en -sticks en verbeterde grips aan de zijkanten om de handheld beter in de hand te laten liggen. Het scherm is wel hetzelfde gebleven: deze is 8 inch diagonaal en biedt 120Hz en VRR.

Volgens PC Gamer kan de prijs van 1500 dollar vlak voor release mogelijk nog worden bijgesteld. De bestaande Claw 8 AI+ kost 929 euro. Ook ondersteunen beide handhelds de Xbox Mode.