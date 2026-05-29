De cast bestaat namelijk uit acteurs als Oscar Isaac, Al Pacino, Gal Gadot, Gerard Butler, Jason Momoa, John Malkovich, Martin Scorsese, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Louis Cancelmi, Paolo Bonacelli en Paolo Bonacelli. Veel van de acteurs spelen dubbele rollen in de film.
In de film staat de uit New York afkomstige schrijver Nick Tosches (Isaac) centraal, die een klus doet voor een maffiabaas en daardoor met geweld in aanraking komt. Hij moet namelijk een versie van het beroemde gedicht De Goddelijke Komedie stelen die door Dante Alighieri met de hand zou zijn geschreven. Ondertussen volgt de film ook Dante zelf die in de veertiende eeuw naar inspiratie voor zijn werk zoekt, en al snel blijkt dat de twee levens van deze twee personen met elkaar verbonden is.
In the Hand of Dante is geregisseerd door Julian Schnabel, de geprezen regisseur van films als At Eternity's Gate en Basquiat. De film werd vorig jaar al vertoond op het Internationale Filmfestival te Venetië, en is vanaf 24 juni op Netflix te zien.