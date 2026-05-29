Acer heeft gisteren nieuwe laptops onthuld, waarvan eentje - de Acer Aspire Go 15 - op de nieuwe Snapdragon C-processor draait.

De Snapdragon C-processor zelf is gisteren ook aangekondigd door Qualcomm, ook al is er nog weinig over bekend. Acer maakte van de gelegenheid gebruik om de Aspire Go 15 aan te kondigen, een laptop van 15,6 inch die op de processor draait. De laptop krijgt 8 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslag, en heeft Windows 11 als besturingssysteem.

Volgers Acer gaat de laptop uitblinken in een lange batterijduur en responsieve prestaties, "in een koel en stil design voor een instapprijs". Wat die prijs precies wordt is nog niet bekend. De laptop moet op een nog onbekend moment uitkomen, maar Qualcomm meldde al dat de eerste laptops met Snapdragon C later dit jaar verschijnen.

Acer onthulde ook de Swift Spin 14 AI-laptop, die door de Snapdragon X2 Elite- of Snapdragon X2 Plus-processor wordt aangedreven. De laptop wordt uitgerust met maximaal 32 GB aan werkgeheugen en 1 TB aan opslag.

Aldus Acer: "Het dunne en lichte convertible design biedt veelzijdig gebruik in elke omgeving; het biedt duurzaamheid van militaire kwaliteit en wordt geleverd met een Acer Active Stylus 420 (Wacom AES 2.0 Protocol) voor intuïtieve bediening op het touchscreen." De laptop komt ergens in het derde kwartaal van dit jaar uit in Nederland en België, een prijs is nog niet bekend.