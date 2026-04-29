The Blood of Dawnwalker, een nieuwe rpg van ontwikkelaars die ook aan het geprezen The Witcher 3: Wild Hunt hebben gewerkt, verschijnt op 3 september.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 08:16

Dat werd gisteren aangekondigd. Mensen kunnen de game vanaf nu reserveren voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Ook werden er een nieuwe verhalende trailer en een video met meer dan 10 minuten aan gameplay van het spel uitgebracht, afkomstig van de pc-versie van de game.

The Blood of Dawnwalker speelt zich af in het Europa van de veertiende eeuw, waar de Zwarte Dood en de komst van vampiers de bevolking in de ban houdt. Daarin maken spelers kennis met hoofdpersonage Coen, een jonge man die is veranderd in een Dawnwalker, waardoor hij zich voor eeuwig op de grens tussen de normale wereld en het nachtrijk bevindt. Hij neemt het op tegen vampiers en andere monsters om mensen te redden.

Interessant aan de game is zoals gezegd dat het spel wordt ontwikkeld door mensen die ook aan de The Witcher-games hebben gewerkt. Meerdere ontwikkelaars die zijn vertrokken bij CD Projekt Red hebben hun eigen ontwikkelstudio opgericht, Rebel Wolves, waar dit spel wordt gemaakt. The Blood of Dawnwalker loopt op Unreal Engine 5. Eerder gaf de ontwikkelaar aan dat het spel qua grootte vergelijkbaar wordt met de Blood and Wine-uitbreiding van The Witcher 3.