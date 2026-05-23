Er komt een animatiefilm gebaseerd op de populaire tekenfilmserie Rick and Morty.

Dat heeft Deadline deze week bevestigd. De film van Warner Bros. bevindt zich nog maar in een vroeg ontwikkelstadium, en Jacob Hair zou in de regiestoel plaatsnemen. Hair heeft ook verschillende afleveringen van de serie geregisseerd.

Rick and Morty-bedenker Dan Harmon heeft al langer de wens uitgesproken om een soort van lange aflevering die dienstdoet als animatiefilm te maken, en dat lijkt nu dus te gebeuren. Veel meer details zijn er niet - het is dus ook niet bekend wanneer de film wordt verwacht.