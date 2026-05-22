De laatste aflevering van de populaire satirische superheldenserie The Boys is deze week uitgekomen, en Prime Video heeft nu een trailer uitgebracht van de spin-off-serie Vought Rising.

De trailer, die hieronder te bekijken is, laat zien dat de aankomende serie zich in de jaren vijftig afspeelt en dus een prequel van The Boys betreft. De serie gaat in op de creatie van de eerste superhelden in deze fictieve versie van onze wereld, door het bedrijf Vought. De serie heeft geen specifieke releasedatum, maar moet in 2027 op Amazon Prime Video verschijnen.

Ondanks dat de serie een prequel betreft, komen een paar bekende gezichten naar voren. Jensen Ackles speelt Soldier Boy, een grove parodie op Captain America, en zowel Aya Cash als Mason Dye keren respectievelijk terug als Stormfront en Bombsight. De serie is tevens ontwikkeld door Eric Kripke, die ook The Boys en diens andere spin-off Gen V heeft overzien. Eerder werkte Kripke overigens ook al samen met Jensen Ackles met de serie Supernatural.

Over The Boys

Zoals eerder aangegeven is de The Boys-serie op woensdag 20 mei afgelopen na vijf seizoenen. De serie is gebaseerd op de gelijknamige comics van schrijver Garth Ennis, en volgt een groep mensen wiens missie het is om de corrupte en kwaadwillige ‘superhelden’ te vermoorden. De serie staat bekend om de satirische wijze waarop het de maatschappij en andere superhelden-ip van Marvel en DC op de hak neemt.