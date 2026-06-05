Valve heeft laten weten dat de Steam Machine en Steam Frame ergens aankomende zomer beschikbaar komen.

In een blogpost van het bedrijf over het Verified-proogramma voor de Steam Machine en Steam Frame wordt gemeld dat de producten aankomende zomer beschikbaar komen. Dat betekent dat ze ergens de komende maanden moeten verschijnen.

In eerste instantie zou de Steam Machine ergens begin dit jaar verschijnen, maar Valve communiceerde daarna alleen dit jaar. Dat had te maken met de huidige geheugentekorten in verband met AI.

De Steam Machine is een kubusvormig apparaat dat Steam-games af kan spelen. Het apparaat kan op televisie of een monitor aangesloten worden. In de Steam Machine zit een 'semi-custom' AMD-videokaart. In combinatie met FSR-upscalingtechniek is het in principe mogelijk om games in een resolutie van 4k en met zestig frames per seconde te spelen, zo wordt ook in de nieuwe blogpost benadrukt.

SteamOS dient als besturingssysteem, al wordt dit wel aangepast om het op een groter scherm bruikbaar te maken. Er zullen twee varianten van de Steam Machine beschikbaar komen: één met 2 TB aan opslag en één met 512 GB aan opslag. Tot slot kan ook de voorkant van de Steam Machine verwisseld worden om het apparaat een ander uiterlijk te geven.