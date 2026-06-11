Nerderlandse gebruikers van het digitale gameplatform Steam hebben teveel voor games betaald, zo meldt Stichting Consumenten Competition Claims (CCC). Ze zijn een massaclaim gestart.

De collectieve actie is er op gebrand dat mensen die games via Steam hebben gekocht een schadevergoeding van Valve - het bedrijf achter de digitale gamewinkel - ontvangen. Onder de noemer 'GameClaim' heeft de stichting Valve middels een brief aansprakelijk gesteld.

Steam is veruit het populairste distributieplatform voor pc-games. Volgens de claim van CCC heeft het platform een marktaandeel van 85 procent. Er zouden meer dan een miljard accounts op Steam zijn, waarvan meer dan 2 miljoen van Nederlandse gebruikers zijn.

Misbruik van monopolypositie

CCC is van mening dat Valve misbruik van deze monopolypositie maakt en de concurrentie beperkt. Zo zou Valve game-uitgevers uitgevers van spellen verbieden om hun games op andere platforms, zoals de Epic Games Store, goedkoper aan te bieden.

Ondertussen zou Valve op de meeste games die op Steam verkocht worden 30 procent van de verdiensten eisen van uitgevers, en dit is hoger dan op de meeste andere pc-platforms, waar vaak 12 procent wordt gerekend. Door de combinatie hiervan zouden de prijzen van games op het platform excessief hoog gehouden worden. Daarbij zouden daardoor ook de prijzen op andere platform stijgen.

De stichting schrijft: "De onrechtmatige strategie van Valve leidt tot een extreme winstgevendheid, waar de onderneming zeer gesloten over is. In 2024 lekte een interne e-mail uit dat Valve per werknemer meer winst maakt dan techgiganten zoals Apple, Facebook en Microsoft. In 2021 maakte Valve met Steam een winst van 1,3 miljard dollar op een omzet van 2 miljard. "

22 miljoen euro teveel

CCC heeft door het economische consultancybureau Copenhagen Economics een berekening laten maken van de schade. Volgens een voorlopige berekening hebben Nederlandse Steam-consumenten gezamenlijk meer dan 220 miljoen euro teveel betaald. Dat komt inclusief rente neer op gemiddeld meer dan 130 euro voor Nederlandse Steam-gebruikers - al ligt het bedrag voor fanatiekere gamers hoger.

De stiching roept Steam-gamers uit Nederland dan ook op om zich aan te melden voor de massaclaim. Daarmee wordt de actie ondersteund, en kan men bij succes vergoeding ontvangen. Het is de bedoeling dat CCC eerst het gesprek start met Valve, en mocht dat niets opleveren wordt er een rechtszaak gestart.