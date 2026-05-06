Het einde van het schooljaar kruipt steeds dichterbij, en net als velen werk ik naar een succesvolle afronding toe. Mijn afstudeeropdracht vordert gestaag, anderen werken naar eindexamens toe of worden de komende weken bedolven onder tentamens. Voor gamen is er gevoelsmatig waarschijnlijk weinig tijd, maar er zijn wel degelijk een aantal ‘idle games’ die je productiviteit kunnen bevorderen in deze drukke tijd. Of gewoon in je werkende leven natuurlijk!

Uiteraard is een regelrechte cozy game als Stardew Valley, Tiny Bookshop of Minami Lane een heerlijke manier om even niet bezig te zijn met deadlines, flashcards en samenvattingen maken, maar dit zijn games waar je alsnog volledig op gefocust bent. Niet bepaald bevorderlijk voor de productiviteit dus, zeker zodra deze games hun klauwen in je hebben gezet.

Een soort subgenre binnen cozy games dat dit probleem verhelpt is de zogenaamde idle game. Dit zijn spellen die maar weinig, of in ieder geval zeer simpele input van de speler vereisen. Hierdoor kun je het merendeel van je focus bij je werk houden, terwijl progressie van de game in de achtergrond door pruttelt.

Dat klinkt misschien nog als constante afleiding, maar voor mij - en schijnbaar vele anderen - is die consistente verandering van context juist bevorderlijk - en beter dan “een minuutje gamenieuws lezen” dat een half uur doomscrollen wordt. Even wegkijken, niet eens een minuut aan iets anders denken, en dan met een frissere blik weer terug aan de slag. Hieronder staan een aantal titels op een rij die het proberen waard zijn.

Rusty’s Retirement

Prijs: 6,99 euro | Steam

Plant groenten en fruit, ga aan het werk, en check later weer in: dat is praktisch gezien de gameplay van Rusty’s Retirement. Deze idle game verschijnt als een soort lint onderaan je scherm, dat kan verdwijnen als je bezig bent met andere dingen of altijd ‘bovenop’ een andere pagina te zien kan zijn.

In essentie bouw je één grote verticale boerderij op, compleet met stukjes land waar producten verbouwd worden, en een daaromheen hangend systeem aan robots die de producten water geven, opslaan en omzetten in grondstoffen die weer te gebruiken zijn voor het verzamelen van nieuwe items. Zo bouw je best een uitgebreid systeem op, maar dat gaat in vlagen. Terwijl je wacht op grondstoffen die groeien heb je dus alle tijd om te leren en te werken aan verslagen. Als je cijfers en letters even spuugzat bent kun je kijken naar de kalmerende wijze waarop alle robotjes rondwaggelen over het scherm.

Tomodachi Life: Living the Dream

Prijs: 54,99 euro | Nintendo Switch

De meeste games in deze lijst zet je aan als achtergrondgeluid op je laptop of pc, maar de Switch leent zich als draagbaar apparaat ook goed voor idle games. En de beste daarvan is vrij recent uitgekomen. Tomodachi Life - Living the Dream is namelijk een stuk passiever dan cozy games als Animal Crossing en Pokémon: Pokopia.

Nadat je een paar Mii’s hebt gemaakt en hen op je eigen eiland hebt gekwakt, leven zij namelijk ook hun eigen levens. Gezien je de game ook als alziende entiteit speelt in plaats van met een eigen avatar, is het makkelijk om je camera te richten op een specifieke Mii, en simpelweg te volgen hoe een dag in diens eilandleven eruitziet. Soms zullen Mii’s iets aan je willen vragen, of kun je een specifiek scenario waar ze in belanden bekijken, maar daarbuiten kun je vooral genot vinden in het feit dat er allerlei poppetjes hun leven leiden terwijl jij aan het strijden bent.

Yolk Heroes: A Long Tamago

Prijs: 7,79 euro | Steam

Terwijl jij jouw hersenen traint met kennis kun je nog een andere verantwoordelijkheid op je nemen: het trainen van de held die het land gaat redden. Yolk Heroes is een idle game, rpg en - zoals de titel al impliceert - een Tamagotchi-achtig spel waarin jij een held uit een eitje broedt en opleidt tot de persoon die de Dark Lord kan verslaan.

Daarvoor moet je jouw held laten eten, slapen, wassen en uiteraard trainen. Geef aan wat die moet doen, en ga vervolgens lekker aan de slag terwijl in de hoek van je scherm de toekomstige held van het land werkt aan zijn boogschutterskwaliteiten. Uiteindelijk stuur je jouw held de wijde wereld in op missies die ook automatisch doorlopen, en daarmee functioneren als een handige timer voor jouw werktijd.

Virtual Cottage (en deel 2)

Prijs: het eerste deel is gratis, de tweede kost 7,49 euro | Deel 1 en deel 2 op Steam

Virtual Cottage is de simpelste idle game op deze lijst. Het is dan ook nauwelijks een game te noemen, eerder een aanpasbare lo-fi-muziekradio. Voordat je studiesessie begint kun je kiezen in welke kamer je zit, wat voor natuurlijke geluiden er te horen zijn en welke muziekzender er speelt, waarna je een to-do lijstje maakt en een tijd voor je studiesessie instelt. Virtual Cottage toont dan de virtuele kamer met rustgevende muziek, en laat het je weten wanneer het tijd is voor een pauze.

Het vervolg toornt weinig aan dit concept, en breidt je opties vooral uit. Zo kies je niet langer uit vooraf gemaakte kamers, maar kun je die geheel naar wens indelen. Of je gaat niet in een kamer zitten, maar op een tafel naast het water in een park. Ook is er een Pomodoro Timer die je laat focussen in etappes, en een online multiplayer waarbij je samen plaatsneemt in een kamer. Om een gevoel van solidariteit met je vrienden en medestudenten te kweken, bijvoorbeeld.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Prijs: gratis | Steam

In alle eerlijkheid zou ik willen dat ik zoveel tijd kon steken in Dungeons and Dragons als dat er nu naar het onderzoeksrapport gaat. Afijn, dat bewaren we voor daarna. Maar om toch aan mijn D&D-fix te komen is daar Idle Champions, een game die je allerlei bekende - en onbekende - personages uit de Dungeons and Dragons-mythologie laat verzamelen om ze op missies te sturen.

Toegegeven, deze game is wel een van de meest hands-on idlers op deze lijst. Hoewel je je parties op makkelijke missies kunt sturen die ze met gemak zonder jouw hulp kunnen uitvoeren, zijn er ook missies waarvoor je je teams zorgvuldiger op moet bouwen en wellicht een oogje in het zeil moet houden over de voortgang van hun operaties. Voor échte hyperfocus misschien niet geheel ideaal dus, maar in die zin voelt Idle Champions toch als écht D&D: zelfs in simpele vorm is het relatief ingewikkeld.

On-Together: Virtual Co-Working

Prijs: 7,80 euro | Steam

Als een van je laatste projecten van dit jaar een groepsopdracht betreft heb je mijn medeleven. Tenzij je een fijn groepje hebt, waar iedereen elkaar helpt en zijn werk op tijd af maakt, maar dat komt net zo vaak voor als eenhoorns op de ID-redactie. Misschien heb je echter geluk, of je wil je gewoon tegelijkertijd met vrienden studeren. On-Together biedt een soort virtuele ruimte om dat in te doen, zowel via full-screen, aan de zijkant van je scherm of door een transparant beeld bovenop je werk te toveren.

De game laat daar jouw avatar zien, samen met die van je vrienden, terwijl jullie aan het werk zijn in verschillende locaties, zoals een klaslokaal, bibliotheek of een boomhut. Er zitten ook andere hulpmiddelen voor productiviteit in verwerkt, zoals timers en to-do lijsten om je overzicht mee te bewaren. Wanneer je even pauze hebt zijn er minigames om samen met je lotgenoten te spelen, voordat jullie weer verdergaan. En je hoeft er niet voor naar een overvolle bibliotheek af te reizen.

Nog een tip van een medestudent

Bovenstaande games hebben mij stuk voor stuk bij zinnen gehouden wanneer ik naar verschillende deadlines toe werkte, maar ik heb nog een methode voor productiviteit die mij ontzettend helpt. Hopelijk heb jij er ook iets aan.

Het principe is in zekere zin vergelijkbaar met een idle game, maar in plaats van een gamepje in de achtergrond zet je twee ‘projecten’ open. Misschien moet je een onderzoeksrapport schrijven en leren voor een tentamen, bijvoorbeeld. Of een mondeling examen voorbereiden terwijl er nog vijf hoofdstukken geschiedenis in je hersenen gestampt moet worden. Mijn tip is: zet ze allebei open, en gebruik de een als afleiding van de ander.

Merk je dat je de tentamenstof niet helemaal meer tot je neemt, of verlies je er simpelweg focus op? Pak dan in plaats van je telefoon het rapport erbij. Typ daar een paragraaf van, kijk een sectie na - wat dan ook. Loop je daar vervolgens weer vast? Alt + Tab terug naar het leerboek en leer eventjes verder. Wees ook niet bang om direct te wisselen wanneer je vastloopt, of wanneer je een idee krijgt voor het andere project. Als je dit een uurtje volhoudt heb je in die tijd hoe dan ook progressie geboekt met meerdere opdrachten.