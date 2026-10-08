Google heeft in diverse regio - waaronder nog niet Nederland - 'Playground' uitgebracht, een platform waarmee mensen met prompts games kunnen creëren via kunstmatige intelligentie.

De dienst is nu beschikbaar voor Amerikaanse Google AI-gebruikers, al is het niet uitgesloten dat er op een later moment een bredere release volgt. Het gaat nu nog om een experimentele versie van Playground.

Games maken met prompts

Het idee is volgens Google dat iedereen games voor in browsers kan creëren zonder enige programmeerervaring. In een chatinterface beschrijven mensen het idee voor een game dat ze hebben. Denk aan de setting, het uiterlijk, of het bedoeld is om alleen of via multiplayer te spelen, de personages en diverse gameplayaspecten.

Vervolgens worden er AI-modellen van Google - zoals Gemini en Nano Banana - gebruikt om de game te genereren. Die kun je vervolgens meteen uittesten op een computer of smartphone, en indien nodig aanpassen met nog meer prompts. Je kunt er voor kiezen de game alleen zelf te spelen, met vrienden te delen via een link of het spel te publiceren in de Playground Explore-galerij, waar iedereen er mee aan de slag kan gaan.

Unity Spark-integratie

Daarnaast wil Google ook een versie van Playground uitbrengen die geïntegreerd wordt met Unity Spark. Dit moet nog uitgebreidere games mogelijk maken. Daarbij kunnen er assets van de Unity-engine gebruikt worden. Het is de bedoeling dat deze versie later dit jaar verschijnt.

Niet eindeloos games maken

Amerikanen die ermee aan de slag willen, kunnen eindeloos gratis gegenereerde games spelen, maar om zelf een game te genereren hebben ze wel 'tokens' nodig. Met een gratis abonnement krijgt men een gelimiteerd aantal tokens. Op deze manier kunnen mensen dus niet onbeperkt gratis games maken. Ook moet men minstens achttien jaar zijn.

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