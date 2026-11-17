Microsoft heeft Windows 11 27H2 nog niet officieel aangekondigd, maar in een recente testversie van het besturingssysteem is de naam al opgedoken. Dat is een aanwijzing dat Windows 11 ook volgend jaar een grote update krijgt. Anders dan bij de afgelopen twee jaarlijkse updates zou Microsoft ditmaal de onderliggende Windows-kern vervangen. Dat betekent waarschijnlijk een grotere download en een langere installatie.

Wie de afgelopen jaren een grote Windows-update heeft geïnstalleerd, zal hebben gemerkt dat dit tegenwoordig vaak verrassend snel gaat. De updates naar Windows 11 25H2 en 26H2 waren namelijk geen compleet nieuwe versies van het besturingssysteem. Veel onderdelen stonden al op de computer en hoefden alleen nog te worden geactiveerd. Volgend jaar kan dat veranderen. In een testversie van Windows 11 heeft een onderzoeker een verwijzing gevonden naar versie 27H2.

Verwijzing in systeembestanden

De aanwijzing werd ontdekt door Windows-onderzoeker Xeno, die vaker verborgen functies en veranderingen in testversies van Windows opspoort.

In build 29708, die Microsoft op 13 november beschikbaar stelde aan testers, staat in het bestand Windows.adml een verwijzing naar Windows 11, versie 27H2 of later. Dat bestand maakt deel uit van de administratieve sjablonen waarmee systeembeheerders instellingen via groepsbeleid kunnen beheren. Zulke bestanden bevatten onder meer informatie over de Windows-versies waarop bepaalde instellingen worden ondersteund.

De vermelding is interessant omdat Microsoft daarmee voor het eerst in deze testbestanden rechtstreeks naar 27H2 verwijst. Maar er is een belangrijke kanttekening: het kan ook gaan om een voorlopige aanduiding of zelfs een fout. Microsoft heeft nog geen officiële releasedatum of definitieve productnaam bekendgemaakt.

Grotere verandering dan 26H2

Windows 11 24H2, 25H2 en 26H2 gebruiken grotendeels dezelfde technische basis, die intern bekendstaat als Germanium. Bij de overstap naar 25H2 en 26H2 hoefde Microsoft daarom niet het hele besturingssysteem te vervangen. De updates konden worden geïnstalleerd via een klein activeringspakket, ook wel een enablement package genoemd. Voor 27H2 wordt een andere aanpak verwacht. Microsoft heeft namelijk inmiddels twee verschillende technische varianten van Windows 11 in gebruik.

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De meeste bestaande computers draaien op de technische basis van 26H2. Nieuwe computers met bepaalde Snapdragon X2-processors gebruiken Windows 11 26H1, dat een nieuwere Windows-kern heeft. Volgens Windows Latest is het aannemelijk dat Microsoft deze twee varianten in 2027 weer samenbrengt. Daarvoor zou een grotere upgrade nodig zijn.

Wat betekent dat voor je computer?

Als 27H2 inderdaad een nieuwe Windows-kern krijgt, zal de installatie waarschijnlijk meer lijken op die van 24H2. In plaats van een klein pakket moet Windows dan een groot aantal systeembestanden vervangen. Dat kan een download van meerdere gigabytes betekenen, gevolgd door een langere installatie waarbij de computer opnieuw wordt opgestart.