Amper een jaar na de volledige release van het mobiele spel Rainbow Six Mobile gaat de game begin volgend jaar weer offline.

Rainbow Six Mobile kwam in 2023 al uit via een zogenaamde 'soft launch', maar pas in februari van dit jaar verscheen de volledige versie wereldwijd. In januari 2027 gaat de game echter weer offline.

Het ontwikkelteam liet dat weten in een blogpost. "Er is geen makkelijke manier om dit te vertellen: we hebben het moeilijke besluit gemaakt om te stoppen met Rainbow Six Mobile. De game blijft tot 15 januari 2027 beschikbaar. Het volgende seizoen gaat zoals gepland volgende week van start."

Een precieze reden voor het stopzetten van de game werd niet gegeven, maar vermoedelijk leverde het niet de spelersaantallen of de verdiensten op waar uitgever Ubisoft op hoopte. De ontwikkelaar meldt in ieder geval dat het gaat werken aan "andere strategische projecten voor op de lange termijn". Ook wordt beloofd dat er de komende weken meer updates worden gegeven om mensen voor te bereiden op het offline halen van de game.

Over Rainbow Six Mobile

Rainbow Six Mobile is een mobiele versie van de populaire pc- en consoleshooter Rainbow Six Siege. De game bevat zelfs een aantal maps uit Siege. De game plaatst net als in Siege twee teams van vijf spelers tegenover elkaar, waarbij één team een locatie verdedigt en het andere team aanvalt.

Rainbow Six gaat door

Rainbow Six Siege blijft wel gewoon speelbaar. De game werd vorig jaar nog flink op de schop genomen en opnieuw uitgebracht als Rainbow Six Siege X, waardoor het gratis speelbaar werd. Daarnaast brengt Ubisoft in 2027 de strategische game Rainbow Six Tactics uit voor PS5, Xbox Series-consoles en pc.