De komst van Runescape Reignited was al bekend, maar tijdens RuneFest in het weekend van 3 oktober werd het project officieel uit de doeken gedaan met een trailer en een releasedatum van 2 december.
Het project had daarbij veel weg van World of Warcraft Forever, en was dan ook bedoeld om mensen die geruime tijd gestopt waren met het spelen van Runescape toch weer te verleiden te beginnen. Dit werd gedaan met een een nieuw startpunt en nieuw personage dat het toegangelijker maakt voor nieuwkomers en mensen die terugkeren. Daarbij zouden Reignited-spelers naast reguliere Runescape-spelers in de spelwereld kunnen bestaan, maar ook exclusieve gebieden kunnen bezoeken en een eigen economie hebben.
Nu is Runescape Reignited dus al weer geannuleerd. Veel fanatieke spelers waren kritisch over de komst van Reignited, omdat het de spelers vooral in twee kampen zou verdelen. Jagex heeft in een blogpost nu laten weten het project in zijn geheel te annuleren. Hoewel het bedrijf Runescape wilde laten groeien, mag dit volgens Jagex nooit ten koste gaan van de bestaande spelers.
Runescape 4 nog wel in ontwikkeling
Er zijn wel nog diverse andere zaken waar Jagex aan werkt die gewoon doorgaan. De grootste aankondiging van twee weken geleden, Runescape 4, blijft wel in ontwikkeling. Runescape 4 voor pc speelt zich af in de wereld van Gielinor tijdens de Sixth Age, na de gebeurtenissen uit Dragonwilds en de vernietiging van Dragon Queen Kuldra. De game is gesitueerd in Ashenfall, maar volgens Jagex moeten er in de loop der tijd meer locaties bijkomen - zowel bekende als nieuwe omgevingen.