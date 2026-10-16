Twee weekenden geleden deed Jagex onder andere Runescape Reignited uit de doeken, maar het project is nu al geannuleerd vanwege de negatieve reacties van huidige spelers.

De komst van Runescape Reignited was al bekend, maar tijdens RuneFest in het weekend van 3 oktober werd het project officieel uit de doeken gedaan met een trailer en een releasedatum van 2 december.

Het project had daarbij veel weg van World of Warcraft Forever, en was dan ook bedoeld om mensen die geruime tijd gestopt waren met het spelen van Runescape toch weer te verleiden te beginnen. Dit werd gedaan met een een nieuw startpunt en nieuw personage dat het toegangelijker maakt voor nieuwkomers en mensen die terugkeren. Daarbij zouden Reignited-spelers naast reguliere Runescape-spelers in de spelwereld kunnen bestaan, maar ook exclusieve gebieden kunnen bezoeken en een eigen economie hebben.

Nu is Runescape Reignited dus al weer geannuleerd. Veel fanatieke spelers waren kritisch over de komst van Reignited, omdat het de spelers vooral in twee kampen zou verdelen. Jagex heeft in een blogpost nu laten weten het project in zijn geheel te annuleren. Hoewel het bedrijf Runescape wilde laten groeien, mag dit volgens Jagex nooit ten koste gaan van de bestaande spelers.

Lees ook · Partnerbijdrage Een betaalverzoek van school? Zo weet je of het echt is In samenwerking met Bitdefender

Runescape 4 nog wel in ontwikkeling