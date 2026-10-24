Een ontwikkelaar van Valve - de studio achter de Half-Life-reeks en gameplatform Steam - lijkt zijn mond voorbij gepraat te hebben over de komst van een nieuwe Half-Life-game.

Tijdens een GameSoundCon 2026-panel in Burbank deze week was Valve's geluidsontwerper Mike Morasky aan het woord, waarin hij praatte over hoe audio in Valve-games wordt gebruikt.

Opvallend daarbij is dat hij de afkorting 'HLX' kort vermeldde. Er gaan al geruime tijd geruchten dat dit de codenaam is voor een nieuwe Half-Life-game. Toen Morasky praatte over implementatie van HDR, meldde hij het volgende: "Deadlock heeft zijn eigen versie van HDR, HLX heeft zijn eigen versie, enzovoorts."

De ontwikkelaar ging niet dieper in op de vermelding van HLX, maar insiders melden al enkele jaren dat Valve achter de schermen aan een nieuw Half-Life-spel werkt die de codenaam HLX draagt. Dat een ontwikkelaar van Valve die afkorting nu gebruikt, doet vermoeden dat er een kern van waarheid in die geruchten zit.

Cliffhanger

De Half-Life-spellen zijn populaire shooters waarin de aarde te maken krijgt met een buitenaardse invasie. Na twee opeenvolgende delen in 1998 en 2004 kwam er in 2020 een vr-game in de reeks uit, genaamd Half-Life Alyx.

Half-Life 2 en met name de twee episodische uitbreidingen eindigden echter met een cliffhanger die na al die jaren nog altijd niet is opgelost. Fans hopen dan ook al vele jaren op een nieuw deel die het verhaal van de reeks voortzet.

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Half-Life 3 in actieve ontwikkeling?

Vorig jaar claimden insiders al dat Half-Life 3 in actieve ontwikkeling is en dat het spel zelfs in zijn geheel gespeeld kan worden bij Valve. De hoop is dus dat Valve achter de schermen de aankondiging en release van Half-Life 3 voorbereidt.