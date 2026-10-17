Digitale gamewinkel en -platform Steam rolt een nieuwe functie uit genaamd 'achievementsets', waarmee het voor ontwikkelaars mogelijk is om achievements op te splitsen - bijvoorbeeld voor de hoofdgame en dlc, of seizoensgebonden content.

In een blogpost meldt Steam-eigenaar Valve dat ontwikkelaars zelf bepalen in wat voor sets ze achievements - oftewel meldingen wanneer een bepaald doel in een game behaald wordt - indelen. Daarbij krijgt elke set een apart voortgangsbalkje. Bij elke set die wordt voltooid, wordt er een aparte trofee getoond op de profiel van de speler.

"Vandaag de dag blijven spellen langer dan ooit relevant, dankzij nieuwe dlc, uitbreidingen en seizoenen", zo schrijft Valve. "Prestaties die met nieuwe spelinhoud worden toegevoegd, kunnen echter lastig te vinden zijn en kunnen de voltooiingsstatus van spelers die het spel al hebben uitgespeeld, per ongeluk verstoren."

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen alle achievements hebben behaald en dat ze daardoor de voortgangsbalk op 100 procent hebben staan, maar wanneer er dlc voor een game uitkomt wordt er niet meer 100 procent weergegeven. Door achievementsets te implementeren, kunnen ontwikkelaars dit voorkomen.

Voortgangsbalk

Aldus Valve: "Elke prestatieset heeft ook een eigen voortgangsbalk die aangeeft hoe ver je al bent. Zodra je elke prestatie in een set hebt ontgrendeld, viert Steam dit door de trofee 'Set voltooid' aan je profiel toe te voegen. Als er later nieuwe prestaties aan de set worden toegevoegd, blijft die set als voltooid aangemerkt. Naarmate een spel groeit, kunnen ontwikkelaars nieuwe sets maken voor de prestaties van de toegevoegde inhoud. Deze nieuwe sets maken het voor terugkerende spelers gemakkelijker om te zien welke nieuwe dingen ze kunnen ontgrendelen, terwijl hun eerdere voortgangsstatus wordt behouden."

Seizoensgebonden content

Daarbij kunnen seizoensgebonden achievements tijdelijk beschikbaar worden gesteld en daarna, wanneer het seizoen is afgelopen, worden gearchiveerd. "We denken dat de tijdelijke aard van dit soort prestaties allerlei leuke kansen biedt, bijvoorbeeld voor prestaties voor een bepaald seizoen van een spel of prestaties rond de feestdagen die maar voor korte tijd beschikbaar zijn."

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Bètaversie beschikbaar in zeventien games

De achievementsets-functie is nu alleen nog maar beschikbaar in bètavorm voor zeventien verschillende games, waaronder Team Fortress 2, Forza Horizon 5, Portal 2, Age of Wonders 4, Dredge, Left 4 Dead 2 en Call of Duty: Modern Warfare 4. Ontwikkelaars kunnen zelf bepalen of ze de functie implementeren.

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