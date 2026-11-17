Tocht langs de voordeur of een koude plek bij het raam? Ook in een huurwoning kun je daar zelf iets aan doen, bijvoorbeeld met tochtstrips of radiatorfolie. Voor grotere ingrepen, zoals isolatieglas, klop je aan bij je verhuurder. Soms kun je via de rechter om zo'n verbetering vragen.

In dit artikel lees je wat je als huurder kunt doen om energie te besparen en/of je huis te verduurzamen. Verder zie je voor welke klussen je toestemming nodig hebt en hoe je energielabel meetelt voor de huurprijs. We beginnen met wat je zelf allemaal kunt doen.

Zo pak je tocht langs ramen en deuren aan

Voel je tocht langs een raam dat dicht is? Kijk waar de lucht binnenkomt. Bij een kier langs een draaiend raam of een buitendeur kan een verwijderbare tochtstrip helpen. Tocht het door de brievenbus? Dan kun je een borstel aan de binnenkant plaatsen. Sluit een raam niet meer goed doordat het krom is of doordat het kozijn rot is? Meld dat bij je verhuurder, zodat die de oorzaak kan aanpakken.

Laat ventilatieroosters open en houd de ruimte onder binnendeuren vrij als daar lucht doorheen moet kunnen. Via die openingen kan vochtige lucht uit bijvoorbeeld de badkamer worden afgevoerd. Heb je enkelglas? Met de gordijnen dicht verlies je minder warmte via het raam. Zit er een radiator onder het raam? Zorg dan dat de gordijnen erboven eindigen, zodat de warmte de kamer in kan. Zou je gordijnen tot op de grond voor de radiator hebben hangen, dan blijft de warmte hangen tussen gordijnen en raam hangen.

Zuinig verwarmen met radiatorfolie en een radiatorventilator

Staat je radiator tegen een slecht geïsoleerde buitenmuur of vlak voor een raam met enkelglas? Met radiatorfolie gaat er minder warmte via de muur of het glas verloren. Afhankelijk van het type bevestig je de folie op de muur of aan de achterkant van de radiator. Staat je bank helemaal tegen de radiator aan? Schuif die dan een stukje naar voren, zodat de warmte de kamer in kan.

Een radiatorventilator kun je onder een geschikte radiator vastklikken. Hij verspreidt de warme lucht sneller door de kamer en kan zo helpen om zuiniger te verwarmen. Verwarm je je huurwoning met een warmtepomp én radiatoren? Kies dan een radiatorventilator die ook aanslaat als de radiatoren minder warm worden.

Kun je de radiatoren per kamer regelen? Verwarm vooral de kamers waar je bent en houd de deuren naar koelere ruimtes dicht. Met een cv-ketel en radiatoren kun je de thermostaat 's nachts meestal op 15 °C zetten. Heb je een bodemwarmtepomp of verwarm je met een warmtepomp en vloerverwarming? Laat de temperatuur 's nachts dan gelijk.

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Kun je een slimme thermostaat plaatsen in een huurwoning? Ja, vaak kan dat. Heeft je huurwoning een cv-ketel die alleen jouw woning verwarmt? Controleer met het merk en typenummer welke thermostaten erbij passen. Vraag je verhuurder vooraf wie de thermostaat mag aansluiten en welke afspraken er gelden. Bewaar de oude thermostaat voor als je verhuist. Bij een warmtepomp kun je het beste eerst navragen welke regeling bij de installatie past. Een slimme thermostaat kan helpen als de verwarming geregeld aanblijft terwijl je weg bent. Gebruik je al een weekschema dat goed bij je past, dan levert de overstap vaak vooral gemak op. Heb je alleen radiatorknoppen, bijvoorbeeld bij blokverwarming? Dan kun je soms met slimme knoppen per kamer een schema instellen. Controleer vóór aankoop of ze op je bestaande radiatorkranen passen. Lees op ID.nl hoe slimme radiatorknoppen werken

Bespaar op warm water en stroom met een zuinige douchekop en ledlampen

Een waterbesparende douchekop is een kleine ingreep. Er stroomt minder water uit, dus je hoeft ook minder water op te warmen. Wil je weten hoeveel water je douchekop doorlaat? Zet de douche op je gebruikelijke stand en wacht tot het water op temperatuur is. Vang het daarna precies één minuut op in een emmer met maatverdeling. Komt er meer dan 7,2 liter uit? Dan kun je met een waterbesparende douchekop water en energie besparen. Korter douchen helpt ook. Bewaar de oude douchekop, zodat je die kunt terugplaatsen als je verhuist.

Heb je nog gloei- of halogeenlampen? Begin met de lampen die vaak en lang branden, zoals die boven de eettafel. Daar levert de overstap op led het meeste op. Via het energieloket van je gemeente kun je navragen of er in jouw buurt een energiecoach of energieklusser beschikbaar is. Zo iemand kan met je meekijken of helpen met kleine maatregelen. Vind energiehulp in jouw buurt

Wanneer heb je toestemming van je verhuurder nodig? Voor kleine veranderingen binnenshuis die je zonder veel kosten kunt terugdraaien, heb je doorgaans geen toestemming nodig. Een waterbesparende douchekop en radiatorfolie vallen daar meestal onder. Wil je isolatieglas laten plaatsen, de vloer isoleren of iets aan de buitenkant van de woning veranderen? Bespreek dat vooraf met je verhuurder en leg eventuele toestemming en afspraken schriftelijk vast. Ook voor vaste zonnepanelen en een warmtepomp is je verhuurder je eerste aanspreekpunt.

Wanneer moet je verhuurder iets herstellen en hoe vraag je om isolatie?

Tocht langs een kozijn of vocht in de dakisolatie kan ervoor zorgen dat je meer moet stoken om het binnen warm te houden. Meld een lekkend dak of rot kozijn schriftelijk bij je verhuurder. Zet erbij waar en sinds wanneer je er last van hebt en voeg zo mogelijk foto's toe. Voor herstel dat onder de onderhoudsplicht van de verhuurder valt, mag de huur niet omhoog. Wordt een ernstig gebrek niet verholpen? Bij sociale huur en middenhuur kun je na zes weken doorgaans naar de Huurcommissie voor een tijdelijke huurverlaging. Wil je herstel afdwingen, dan kun je naar de rechter.

Intact enkelglas of ontbrekende isolatie is op zichzelf geen onderhoudsgebrek. Je kunt je verhuurder wel schriftelijk om isolatieglas of andere isolatiemaatregelen vragen. Dat heet het initiatiefrecht. Wijst je verhuurder het verzoek af, dan kun je de rechter vragen om de maatregel op te leggen. Je moet dan bereid zijn een huurverhoging te betalen die in verhouding staat tot de kosten. De Woonbond heeft een voorbeeldbrief. Huur je van een particuliere verhuurder? Je kunt je verhuurder in je verzoek ook wijzen op subsidie voor bijvoorbeeld isolatieglas.

Woningcorporaties hebben landelijk afgesproken dat zittende huurders voor isolatiemaatregelen geen huurverhoging krijgen. Combineert je verhuurder isolatie met ander werk en stelt die een hogere huur voor? Vraag dan voor welke werkzaamheden je meer zou betalen. Ben je het eens over de verbetering, maar niet over de huurverhoging? Dan kun je die tot drie maanden na afronding van het werk laten toetsen door de Huurcommissie.

Energielabel van je huurwoning opzoeken: wat zegt het over je huurprijs?

Met je postcode en huisnummer kun je het geregistreerde energielabel van je huurwoning opzoeken. Heeft je woning een slecht label? Vraag je verhuurder dan of er plannen zijn om je woning te verduurzamen en welke maatregelen op de planning staan. Woon je in een flat waar meer bewoners dezelfde vraag hebben? Stel die dan samen, bijvoorbeeld via de bewonerscommissie.

Het energielabel telt mee voor de huurpunten van een zelfstandige woning. Een slecht label kan de maximale huurprijs drukken. Met de Huurprijscheck zie je hoeveel punten je woning krijgt en welke maximale huurprijs daarbij hoort. Of je huurverlaging kunt vragen, hangt onder meer af van je huurcontract en het puntenaantal.

Foto: Energielabel.nl

Checklist voor het verduurzamen van je huurwoning ☐ Kijk waar je zelf energie kunt besparen, bijvoorbeeld met tochtstrips, radiatorfolie of een zuinige douchekop. ☐ Wil je een slimme thermostaat? Controleer of die bij je verwarming past en vraag je verhuurder wie hem mag aansluiten. ☐ Meld gebreken zoals een rot kozijn schriftelijk. Wil je isolatieglas? Vraag dat apart aan bij je verhuurder. ☐ Zoek je energielabel op bij EP-Online en kijk met de Huurprijscheck hoe het meetelt voor je huurpunten.